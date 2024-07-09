В Курской области построят новый туристический комплекс

Корпорация развития Курской области заключила новый договор сопровождения с инвестором проекта «Строительство туристического комплекса с применением модульных конструкций»

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Планируется создание современного туристического объекта в Золотухинском районе.

В комплекс войдут 60-80 двухэтажных модульных коттеджей для размещения гостей, рестораны, центр отдыха и СПА-зона, а также водные бассейны для полноценного отдыха. Ожидается создание автокемпингов.

- В настоящее время в Корпорации работают над выбором подходящего земельного участка и ведут переговоры с ресурсоснабжающими организациями для присоединения к инженерным сетям, - рассказали в правительстве региона.