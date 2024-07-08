Эксперты рассказали, что мешает российским курортам

Развитие российских курортов тормозит нехватка отечественной техники, в то время как производители просят ограничить импорт из Китая. К таким выводам сегодня пришли участники дискуссии на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщает корреспондент «ФедералПресс».

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«Мы с коллегами из Минэка сделали анализ по всем номенклатурным группам. Основные ниши, где нужна целенаправленная политика, – это канатные дороги, ратраки, оборудование для снегообразования, аттракционы, туристические автобусы и пассажирский флот», – заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.



По его словам, государство готово поддерживать производителей такого оборудования, в том числе компенсировать часть затрат на его покупку. Также чиновник пообещал постепенно вводить запрет на госзакупки иностранных аналогов.

Участники дискуссии признают, что спрос на оснащение исчисляется сотнями миллионов рублей: только курортам Северного Кавказа в ближайшее время нужны 19 канатных дорог и 35 ратраков. Но покупатели зачастую не доверяют российским производителям, предпочитая более дешевый китайский импорт или подержанную иностранную технику. Из-за этого отрасль оказалась в «долине смерти»: инвесторы не готовы вкладываться в производство без гарантированного спроса, а покупатели не решаются приобретать недостаточно «раскрученное» оборудование.

Зампред правления Ассоциации горнолыжных курортов территорий и сервиса Светлана Данилина и замгендиректора по продажам Группы Синара Антон Зубихин считают, что импортозамещению помогут заградительные меры против китайской продукции. Хотя она стоит дешевле российской, ее качество зачастую ниже.

«Здесь правило «три дробь пять»: работают три единицы китайской техники из пяти», – пошутил Зубихин.



Светлана Данилина посоветовала параллельно искать новые ниши для развития туризма: например, строить небольшие горнолыжные комплексы в регионах или даже искусственные горы с металлическим каркасом для начинающих экстремалов. На существующих курортах она призвала активнее использовать технику.

«На Шерегеше всегда говорят: нам пушки не нужны, снега много. Там шамана вызвали, снег пошел, все хорошо. Но высоко в горах снег сдувает, и в верхних точках люди портят лыжи. Если там поставить оснежение, то это поможет курорту найти новое конкурентное преимущество», – привела она пример.



«ФедералПресс» напоминает, что производство оборудования для горнолыжных курортов в прошлом году обсуждали на совещании в федеральном правительстве.