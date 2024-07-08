Депутаты Иркутской области обсудили меры по развитию туризма в регионе

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области выступили с предложением создать единую субсидию на развитие туризма в регионе.

© РИА Новости

Председатель парламента Приангарья Александр Ведерников отметил, что отрасль не может развиваться без активной поддержки. Он считает, что прежде всего нужно начать с изменения действующего законодательства, так как в других регионах подобные меры уже приняты. В этой работе должны принять муниципалитеты, а также региональное правительство.

Отмечалось, что в других регионах округа местные власти получают субсидии на развитие туристической сферы и сами по ситуации решают, на что их лучше потратить. В таких условиях есть возможность гибкого развития и разных видов туризма.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что в значительной степени туристы в регионе – это сами местные жители, которые выбираются на отдых по выходным, и для них нужно создать карты туристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что власти Иркутска и Казани подписали соглашение о совместном развитии туристической отрасли.

Руководство Омской области хочет удвоить число туристов в регионе за следующие пять лет.