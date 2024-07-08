Составлен портрет типичного пассажира российского самолета

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета. Соответствующее исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

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По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена. Она привыкла путешествовать летом, в июле и августе, и в среднем в год тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей.

Также в исследовании говорится, что типичная авиапассажирка покупает билеты эконом-класса за 25 дней до поездки и улетает в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнером, реже — с детьми. Кроме того, «Елена» пользуется услугой бронирования, которая позволяет фиксировать цену, и иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости.

Аналитики этого же сервиса составили и портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказался 40-летний мужчина по имени Александр.