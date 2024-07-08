Мужчины в России чаще выбирают для турпоездок Якутию, женщины - Калининград

Российские мужчины чаще выбирают для путешествий внутри страны Якутию, ХМАО и Магаданскую область, а женщины - Калининградскую область, Санкт-Петербург и Москву, говорится в результатах исследования "Сбераналитики" и "Платформы ОФД" (оператор фискальных данных), которые есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

"Средний возраст российского туриста - 43 года. Более половины путешественников - мужчины и женщины в возрасте от 30 до 49 лет. Первые предпочитают регионы с более суровым климатом - Якутию, ХМАО и Магаданскую область, а женщины выбирают для путешествий Калининградскую область, Санкт-Петербург и Москву", - отмечается в исследовании.



Предпочтения отдыхающих также зависят от их дохода. Например, Дальний Восток выбирают туристы с доходом более 120 тыс. рублей в месяц. Доля таких путешественников в турпотоке на Дальний Восток составляет 30%.

На фоне роста потребительской уверенности многие россияне выбирают более комфортные условия отдыха и курортные форматы. С развитием инфраструктуры внутреннего туризма, появлением новых и улучшением текущих туристических локаций появилось и больше вариантов для "ленивого" отдыха, пояснили эксперты.

Почти половина трат путешественников приходится на четыре региона - Москву (17,3%), Московскую область (14,4%), Санкт-Петербург (7,8%) и Краснодарский край (7,2%). Всего отдыхающие потратили с начала года 660 млрд рублей на сферу путешествий (билеты, гостиницы, рестораны и другое). Средний чек на бронирование гостиниц, отелей и домов отдыха в 2024 году вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 тыс. рублей. В топе покупок - бронирование и проживание в двухместных номерах, спа-отдых и прокат прогулочного транспорта.

Туристический поток по России в январе - мае 2024 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 56,2 млн поездок, говорится в исследовании. Больше всего туристов приняли Московская область (16,5%) и Москва (15,4%). При этом сами жители столичной агломерации предпочитают для поездок Санкт-Петербург, Владимирскую, Калужскую, Тульскую и Тверскую области, а также Краснодарский край.

Об исследовании

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Туризм", она строится на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников. Информация по средним чекам предоставлена "Платформой ОФД" - оператором фискальных данных, ежедневно обрабатывающим 60 млн кассовых чеков.