Из-за дороговизны жилья туристы в Сочи живут на парковках

Многие туристы в Сочи предпочитают жить на не занятых участках пляжей прямо в палатках. В качестве побочного эффекта от них в окрестностях остаются всевозможные отходы. Чаще всего на «диких» туристов жалуются жители поселка Уч-Дере. Об этом сообщает портал sochi1.ru.

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Некоторые отдыхающие не выезжают за город, а живут в трейлерах прямо на улицах Сочи, и нужду справляют они там же. Другие же решили поселиться в собственных машинах на подземных паркингах и даже устраивать там вечеринки. Скандалы на этой почве даже дошли до полиции и Следственного комитета.

Такой всплеск «дикого» туризма вызван неподъемными для многих отдыхающих ценами на жилье и гостиницы в разгар курортного сезона. Ранее отмечалось, что туристы и жители Сочи массово жаловались на внезапное исчезновение бесплатных туалетов на пляжах города.

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