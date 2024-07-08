В Тюменской области откроют термальный курорт за десять млрд рублей

Тюменская база отдыха «Верхний бор» создаст термальный курорт за 10 млрд рублей. Компания заключила соглашение со «Сбербанком» на получение займа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.

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В планах реконструкция действующей базы отдыха и возведение новой части комплекса. Будут построены 60 коттеджей, гостиничный комплекс на 140 номеров, а также глэмпинг-парк. Кроме того, создадут пешеходную территорию с выходом к общественной площади с амфитеатром, пишет РБК Тюмень.

«Наши наработки, разумная экономическая политика обещают состоятельность проекта, который понравится и горожанам, и бизнесменам, и властям», — приводит издание слова акционера базы отдыха Владимира Пискайкина.



Общий объем инвестиций будет составлять 10 млрд руб. Какую часть составит займ на сегодняшний день не сообщается.