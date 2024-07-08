Гастрофестиваль «Вкусная Казань» впервые пройдет в формате семейного пикника

Десятый гастрономический фестиваль "Вкусная Казань", который состоится в столице Татарстана 13 и 14 июля, впервые пройдет в формате семейного пикника. Для детей подготовят специальную гастрономическую зону, сообщает пресс-служба мэрии Казани по итогам делового понедельника в исполкоме.

"В этом году на участие в фестивале у Центра семьи "Казань" поступили рекордные 210 заявок. Из них отобрали 111 участников - это рестораны и кафе, фермеры, самозанятые, изготовители сувенирной продукции и товаров народных художественных промыслов, а также гастропроекты из других городов", - сообщает пресс-служба со ссылкой на директора комитета по развитию туризма Казани Дарью Санникову.



Отмечается, что концепцией этого года стал "семейный пикник". Перед центральной сценой фестиваля оставят пледы, мягкие пуфы, столы и лежаки. "Еще одно новшество - детская гастрономическая зона. Для юных посетителей подготовят аттракционы, тематические мастер-классы, интерактивные игры на планшетах. Ребят также ждут химические опыты и создание сырной картины, а вечером начнутся мини-диско и семейный флешмоб", - говорится в сообщении.

Звездными гостями станут московские шеф-повара Григорий Мосин и Глеб Левицкий.

"В этом году мы постарались максимально разнообразить меню фестиваля. Посетители смогут попробовать курицу по-сычуаньски, лапшу из корня папоротника, чурросы, средиземноморских улиток, аргентинских креветок, корейский рамен, ферментированные лимонады и многое другое", - цитирует пресс-служба Санникову.



Также гости смогут увидеть традиционные для фестиваля блюда: жаркое по-славянски, татарскую выпечку, туркменский и узбекский плов, хачапури на углях и другие.

Также будет представлена фермерская и сувенирная продукция. Товары, связанные с благотворительностью, появятся в павильоне "Доброй Казани".

О фестивале

Юбилейный 10-й фестиваль "Вкусная Казань" пройдет 13 и 14 июля. В эти дни он будет открыт с 11 до 22 часов.