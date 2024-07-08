НОВАТ признали достоянием Сибири вместе с Ольхоном и плато Путорана

День туризма в Сибири провели на ВДНХ в рамках выставки «Россия». Сибирские губернаторы представили туристический потенциал своих регионов и проекты развития туризма. Новосибирская область, не смотря на отсутствие природных достопримечательностей всероссийского масштаба, вышла в лидеры по объему турпотока.

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С показателем 3 млн туристов в год наш регион опередил соседей и вошел в десятку лучших в России. На ВДНХ посетителям показали Новосибирск как город ученых – здесь турист сможет увидеть ядерный коллайдер, выделить ДНК из фруктов и узнать об особенностях палеорыбалки.

Самой известной достопримечательностью региона губернатор Андрей Травников назвал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ). Здание театра включили в общесибирский туристический маршрут наряду с плато Путорана, островом Ольхон, буддийским монастырем «Тубтен Шедруб Линг» в Тыве, Саяно-Шушенской ГЭС, курортом Шерегеш и другими достопримечательностями.