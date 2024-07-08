Ученый рассказала, опасно ли «морское капучино» для жителей Владивостока

Учёный рассказала, опасно ли «морское капучино» для жителей Владивостока
Комментарий дала Татьяна Орлова.
Заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, научный руководитель лаборатории морской микробиоты Татьяна Орлова прокомментировала цветение водорослей у берегов Владивостока.
По словам специалиста, явление, которое наблюдали жители и гости Владивостока, можно отнести к экстраординарным. При этом микроводоросли цветут постоянно: оказалось, что вид микроводорослей, который привлек внимание на днях (Alexandrium pseudogonyaulax), массово цвел во Владивостоке и в июле 2022 года.
При этом установить точные причины так называемых «красных приливов» очень сложно, это пока не сделал никто. Однако антропогенный фактор и климатические процессы могут влиять на это.
Татьяна Орлова добавила, что в Амурском заливе регулярно отбирают пробы воды и изучают, выделяют ли микроводоросли токсины, которые могут вредить живым организмам.