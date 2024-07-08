Ученый рассказала, опасно ли «морское капучино» для жителей Владивостока

Комментарий дала Татьяна Орлова.

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Заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН, научный руководитель лаборатории морской микробиоты Татьяна Орлова прокомментировала цветение водорослей у берегов Владивостока.

По словам специалиста, явление, которое наблюдали жители и гости Владивостока, можно отнести к экстраординарным. При этом микроводоросли цветут постоянно: оказалось, что вид микроводорослей, который привлек внимание на днях (Alexandrium pseudogonyaulax), массово цвел во Владивостоке и в июле 2022 года.

При этом установить точные причины так называемых «красных приливов» очень сложно, это пока не сделал никто. Однако антропогенный фактор и климатические процессы могут влиять на это.

Татьяна Орлова добавила, что в Амурском заливе регулярно отбирают пробы воды и изучают, выделяют ли микроводоросли токсины, которые могут вредить живым организмам.