По стопам Петра I. Туристов привлекают производствами

Отметки в 16 миллионов человек достигла аудитория проекта «Открой#Моспром», который вот уже пять лет знакомит москвичей и гостей столицы с работой городских фабрик и заводов. Это убедительная заявка для дальнейшего развития такого направления внутреннего туризма, как промтуризм, уверены эксперты.

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Промышленный туризм — относительно новое явление, если не брать в расчет деловые поездки высокопоставленных лиц в другие страны с целью перенять передовой опыт организации производств. Тут, конечно, можно вспомнить и Петра I, работавшего плотником на голландской верфи, и советского наркома пищепрома Анастаса Микояна, изучавшего по поручению Сталина технологии в Америке.

Превратить промышленные площадки в места для массовых регулярных экскурсий решили в наши дни московские власти.

С одной стороны, развитие промтуризма помогает решить важную задачу для экономики — популяризировать производства, расширить кадровый резерв, что, естественно, сказывается и на притоке инвестиций.

С другой стороны, это действительно интересно и зрелищно: часть предприятий бережно хранят вековые традиции, например рецептуру конфет и выпечки, совмещая их с технологиями XXI века — роботами, трехмерными пищевыми принтерами и т.д. Часть компаний — плоть от плоти научно-технического прогресса: разрабатывают лазерные станки, или аккумуляторы для электротранспорта, или беспилотные авиасистемы.

Так, в рамках очередного сезона проекта «Открой# Моспром», который проходил с 17 по 28 июня, свои двери распахнули свыше 20 заводов города, включая производителей шоколада, дозиметров, лифтов. Провели более 130 экскурсий и около 70 мастер-классов. В общем, яркие, запоминающиеся впечатления для гостей гарантируются. Как раз то, что нужно, чтобы повысить туристическую привлекательность региона.

Таким образом, проект «Открой# Моспром», объединяя промышленность и внутренний туризм, отлично вписывается в новую модель экономического роста страны, обозначенную руководством Российской Федерации. Эта модель основана, в частности, на активном освоении внутреннего спроса и формировании экономического и технологического суверенитета.

— Сегодня в рамках проекта «Открой#Моспром» доступно уже 10 форматов, — уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. — Помимо экскурсий на предприятия это также мастер-классы, викторины, видеотуры, фотовыставки, интеллектуальные игры, лекции и многое другое. Например, в прошлом году совместно с соцсетью «ВКонтакте» запустилось мини-приложение «Открытая промышленность». Пользователи могут получать баллы за выполнение заданий, прохождение квизов, просмотр видео и ответы на вопросы после прочтения статей. А затем баллы можно обменять на посещение экскурсий и сувениры столичных производителей.

В 2023 году Москва получила награду II Всероссийского акселератора «Открытая промышленность» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга РФ как регион — наставник по промышленному туризму.

Как отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, предприятия, открывая свои двери для людей, а не скрываясь за высокими заборами, решают важные задачи. В том числе — с профориентацией для школьников. И Москва стала первым регионом, который начал задавать свои тренды в открытости промышленности и делиться теперь своим опытом с регионами.

Кстати, по наблюдениям Минпромторга, многие туроператоры уже стали встраивать в свои маршруты предприятия, участвующие в проекте «Открытая промышленность».

КСТАТИ

В мае 2024 года Москва стала победителем в специальной номинации «ПРОМкадры» за лучший региональный проект по промышленному туризму, направленный на популяризацию промышленности среди молодежи и привлечение кадров на российские предприятия.

Кроме того, в копилке проекта — победа в номинации «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен» и другие.

ТОП-5 ЭКСКУРСИЙ НА ЗАВОДЫ СТОЛИЦЫ

Шоколадный мастер-класс

Посмотреть захватывающее видео о выращивании какаобобов и происхождении шоколада, попробовать самостоятельно изготовить конфеты со вкусными начинками и познакомиться с историей кондитерского дела в Москве можно на экскурсии концерна «Бабаевский» по Музею истории шоколада и какао «МИШКа». С 2003 года концерн входит в холдинг «Объединенные кондитеры».

Забота о гигиене

Без малого 180 лет на столичной фабрике «Свобода» выпускают косметику и средства гигиены для взрослых и детей. Кстати, зубную пасту для первых советских космонавтов тоже разрабатывали здесь. В рамках экскурсии предприятие приглашает гостей заглянуть в производственные цеха, где создают мыло, косметику, зубные пасты и шампуни, а заодно протестировать продукцию.

Холодное лакомство

Узнать, как производится мороженое, можно на столичной фабрике BRandICE (АО «БРПИ»). Ее продукция отмечена золотыми медалями международного конкурса «Гарантия качества», а еще компания является официальным поставщиком Московского Кремля. Здесь изготавливают более 100 сортов натурального мороженого и ежегодно выпускают свыше 20 новинок.

Высокие технологии

Современную жизнь уже трудно представить без банкоматов. Компания «САГА технологии» — один из лидеров рынка банковского и финтехоборудования в СНГ — выпускает более 700 моделей и модификаций различных устройств. На экскурсии можно увидеть цеха металлообработки, сборки банкоматов и платежных терминалов, а также сборки роботов и электрозарядок для авто.

Хлеб — всему голова

Печь хлеб — настоящая наука, об этом не понаслышке знают в НИИ хлебопекарной промышленности, основанном в 1932 году. Научно-исследовательский институт познакомит посетителей с историей хлебопечения и создания науки о хлебе, расскажет о разработке рецептуры «хлеба для невесомости» и даже проведет мастер-класс по изготовлению «космического хлеба» с дегустацией.