Почему этим летом стоит посетить мавзолей Тура-хана

В Чишминском районе Башкирии у мавзолея Тура-хана открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций. Корреспонденты ГорОбзор.ру побывали на церемонии и выяснили, чем интересен новый туристический объект, какие секреты скрывает мавзолей загадочного хана и почему место стоит обязательно посетить этим летом.

Как добраться

Добраться до туристической локации, которая еще недавно не была на слуху у жителей Башкирии, очень легко: от Уфы до Чишмов проложена широкая трасса. Перед въездом в поселок стоят указатели – нужно следовать по дороге к деревне Верхние Термы. Если у вас нет машины, то добраться до достопримечательности несколько сложнее: до Чишмов можно добраться на автобусе или электричке практически в любое время, а вот до самого мавзолея, расположенного в 12 км от поселка, придется вызывать такси.

Что здесь будет в будущем

Отметим, что открытый на днях визит-центр – это не музей, поэтому обширную экспозицию ждать не стоит. Все это появится немного позже: как сказал глава региона Радий Хабиров на церемонии открытия, в Чишминском районе отстроят огромный комплекс по изучению кочевых цивилизаций. Планируется, что он станет одним из самых крупных в России.

Тем не менее, приехать к мавзолею Тура-хана в ближайшие несколько недель определенно стоит – чуть позже расскажем главную тайну, которую скрывает здание 14-15 века постройки, а пока поделимся, что можно делать в новом визит-центре.

Что представляет из себя визит-центр

Визит-центр – это небольшое помещение, где есть несколько ценных экспонатов и информационные стенды. Так, в Чишминский район привезли копию Остромирова Евангелия и единственную золотую рукописную копию Корана Османа. Также в визит-центре будет храниться копия меча халифа Умара ибн аль Хаттаба – как можно догадаться из названий артефактов, они связаны с приходом ислама на территорию современной Башкирии. Проповедником религии был Хусейн-бек, который захоронен неподалеку в Чишминском районе, поэтому можно утверждать, что это место имеет большое значение для мусульман республики.

Все макеты, стенды с информацией оформлены с интересной подачей, в том же стиле, что и музей в Шульган-Таше. Сам визит-центр работает с 9:00 до 18:00 без выходных, посещение бесплатное. При этом совершенно не нужен никакой экскурсовод – все можно прочитать и рассмотреть самому.

Почему холм поместили под защиту

После визит-центра можно смело выдвинуться в путь к мавзолею Тура-хана: советуем сделать это именно в таком порядке, сначала познакомиться с историей, а затем увидеть ее своими глазами. Старинное строение стоит на горе, до нее проложили удобную покатую тропу без ступенек, по которой легко проедет детская или инвалидная коляска. Запаситесь водой и терпением: длина тропы 620 м, на пути есть скамейки, чтобы передохнуть и отдышаться. Бывалые туристы вспомнят, что раньше до самого мавзолея можно было добраться на машине, без всякой одышки и лишних движений. Однако делать этого было нельзя по двум причинам – одна из них повергает в шок всех, кто посещал мавзолей раньше.

Как выяснили ученые, именно на этом холме сохранилась башкирская степь в том виде, какой она была здесь семь веков назад. Чтобы сохранить уникальные растения, было решено проложить экотропу. Впрочем, возле мавзолея растения все же вытаптываются: сейчас ведутся работы по восстановлению степи.

«Та часть холма, где пошла тропа, уже защищена. А вот эта территория, у мавзолея, сначала раскапывалась археологами, сейчас будет растаптываться туристами. Если здесь не создать комбинацию экологии, биологии, природоподобного озеленения и научно-просветительской площадки, то при туристическом потоке здесь будет голая земля. Мы этого допустить никак не можем, чтобы мавзолей остался, а ландшафт вокруг него разрушился», – рассказала ведущий научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института Мария Лебедева.



Ученая посоветовала приезжать к мавзолею именно сейчас: по ее словам, потрясающее цветение степи начинается с пробуждением весны. В апреле здесь раскрываются адонисы, сон-трава, в начале июня степь Тура-хана цветет вовсю – это продолжается примерно до середины лета, поэтому сейчас уже осталось буквально неделя с небольшим, чтобы застать цветущий холм.

Какую тайну скрывает мавзолей

Вторая причина, по которой нельзя топтать холм, была обнаружена при археологических раскопках перед началом строительства комплекса будущего музея кочевых цивилизаций. Если кто-то из вас приезжал сюда раньше, вспомните – в целом посещение мавзолея было неинтересным: фото на память у старинного здания, и все, больше ничего особенного. Как выяснилось, все это время прямо под ногами была многовековая тайна – ученые нашли целое кладбище 14-15 века.

Раскопки пока еще ведутся – поднявшись к мавзолею, мы увидели самые настоящие человеческие скелеты. Директор Евразийского музей кочевых цивилизаций Николай Григорьев рассказал, что ученые изучат останки и затем захоронят их обратно. Всего археологи обнаружили 24 захоронения, но их может быть еще больше.

Сейчас невозможно точно утверждать, кем были люди, которые покоятся у мавзолея Тура-хана. Однако ученые считают, что можно безошибочно утверждать, что это были высокопоставленные личности и их дети – археологи отдельно выделили детское кладбище. Во-первых, у усыпальницы не хоронили «простых» людей. А во-вторых, человек действительно при жизни должен был быть великим, чтобы его похоронили на возвышении, куда не так-то просто доставить тело. Николай Григорьев также подчеркнул, что захоронения представляют исторический интерес: усопших похоронили не совсем по исламским традициям, но и не по языческим. Это говорит о том, что ислам только приживался на территории современной Башкирии.

«Где-то мы обнаружили фрагменты гроба, кто-то лежал в одежде – мусульман не хоронят в гробах и мирских одеждах. Очень много костей баранов, лошадей было найдено внутри мавзолея: возможно, это были какие-то жертвенные подношения после смерти. Все еще сохранялись вот эти древние формы погребального обряда», – сказал историк.



Кто такой Тура-хан

Ученые спорят, кем был Тура-хан и существовал ли он вообще – в сети вы не найдете какой-то определенной информации о нем. А мавзолей был разграблен, так как долгое время объект не охранялся.

«Кто такой был Тура-хан, мы точно не знаем, это условное имя. Есть предположение, что он был человеком, который выполнял административные светские функции, а Хусейн-бек, похороненный в нескольких км отсюда, был имамом. Мавзолей Тура-хана единственный из трех в республике, который до конца археологами не исследован. В 1976 году реставраторы забили в нем шурпы, вытащили часть останков и забетонировали отверстия. Чтобы добраться до всего и нормально исследовать мавзолей, нужно вскрывать бетонный пол, а это опасно: древнее строение может обрушиться. Мы сначала хотим понять, какие факторы разрушения воздействуют на сам объект, и только после этого приступать к каким-то первым манипуляциям по реставрации», – подчеркнул директор музея.



Новое место силы

Мавзолей Тура-хана – действительно уникальный объект, к которому еще и легко добраться из Уфы и близлежащих районов. Его обязательно стоит посетить: будет интересно и детям, и взрослым, к тому же узнать и увидеть все самому можно без каких-то затрат на билеты, экскурсоводов. Сейчас, когда люди стали более оседлыми, особенно интересно прикоснуться к истории наших предков-кочевников. Кто знает, может посещение мавзолея Тура-хана вдохновит вас на новые путешествия по республике и необычные открытия?