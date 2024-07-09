Санаторий «Заполярье» в Сочи внедряет в работу бережливые инструменты

Санаторий «Заполярье» в Сочи стал первой здравницей региона, которая присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Об этом сообщается на сайте администрации края.

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«В последние пару лет специалисты фиксируют резкий рост спроса на внутренний туризм, в связи с чем гостиничный комплекс региона работает с большой нагрузкой. В таких условиях важно не допустить негативных отзывов отдыхающих – оказывать качественные услуги, повышать уровень сервиса, снижать издержки, риски, влияющие на имиджевую составляющую отдыха в Краснодарском крае и выручку предприятий. Для этого необходимо было сформировать новую систему поддержки санаторно-курортной отрасли, которой стало внедрение бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда»», – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.



Оптимизировать процессы и повышать конкурентоспособность организациям туротрасли помогает единственный в стране отраслевой центр компетенций в сфере туризма, который создан в Краснодарском крае на базе Регионального центра компетенций (РЦК).

В санатории «Заполярье» уже сформировали команду проекта, которая совместно с экспертами занялась диагностикой пилотного потока – оборота текстильных изделий в прачечной: полотенец, постельного белья, униформы персонала, портьер, саше, скатертей. Сейчас специалисты определяют время цикла, запасы в потоке, выработку сотрудников, а также организацию обмена информацией и взаимодействие между всеми участниками процесса. Выявляют существующие проблемы, чтобы при помощи бережливых инструментов разработать способы их решения.

«Промежуточные результаты диагностики уже позволяют утверждать, что выбранный процесс проекта и работа прачечной имеют потенциал роста эффективности. Опыт оптимизации подобного процесса будет полезен как для самого санатория «Заполярье», так и для последующего тиражирования этого проекта в других организациях отрасли», – сказала руководитель проекта от РЦК Елена Носкова.



Санаторий «Заполярье» работает с середины 50-х годов в центральном районе Сочи – это одна из крупнейших здравниц на Черноморском побережье. Организация занимает 16,5 гектаров, на которых расположены жилые и лечебные корпуса, дендропарк, пляжи, комплекс бассейнов.