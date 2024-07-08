Минэк доработал законопроект о новых тарифах в отелях

Минэкономразвития продолжает работу над законопроектом, который должен ввести понятие невозвратного тарифа в отелях. Его внедрение предусмотрено до 2025 года в «дорожной карте» по изменению делового климата в туризме, однако после первых разговоров на эту тему новинка была раскритикована, в том числе в Совете Федерации РФ.

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В доработанной версии законопроекта Минэк прописал варианты, в которых турист все-таки сможет получить возврат средств за бронирование по невозвратному тарифу. Это удастся сделать, если он отказался от поездки из-за форс-мажора. К таким обстоятельствам готовы отнести болезнь или смерть самого постояльца, членов его семьи или близких родственников. Но данный факт должен быть подтвержден документально. По сути дела, в Минэкономразвития законопроект доработали по аналогии с правилами возмещения средств по невозвратным тарифам у авиакомпаний.

Также в законопроекте прописана невозможность для объектов размещения полностью перейти на систему невозвратных тарифов. У туриста должен остаться выбор: бронировать номер с возможностью получить свои деньги назад или без нее.

Сейчас доработанный законопроект находится на рассмотрении в Минюсте. В документе предлагают разрешить устанавливать невозвратные тарифы в отелях с 1 марта 2025 года. Напомним, что в «дорожной карте», утвержденной правительством, ранее назывался февраль следующего года. При этом позже замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что невозвратные тарифы для отелей будут введены уже в этом году.

Ранее TourDom.ru писал, что невозвратные тарифы в отелях собирались узаконить до февраля 2025 года.