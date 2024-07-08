Какие развлечения ждут гостей Кавказского инвестиционного форума в Чечне

В Грозном с 15 по 17 июля пройдет Кавказский инвестиционный форум. Помимо деловых и молодежных мероприятий планируется большая культурно-развлекательная программа. Участникам и гостям КИФ обещают традиционные подворья, скачки на Кубок форума, бои ММА, а также экскурсии по столице и другим районам республики.

Подворья: вход свободный

В центре Грозного на время Кавказского инвестиционного форума будут работать национальные подворья. На площади Абубакара Кадырова появятся стенды народов Северного Кавказа. Чечня готовится наглядно показать гостям особенности быта и духовных ценностей жителей республики, которые продемонстрируют творческие коллективы региона, ремесленники и кулинары.

Другие регионы СКФО тоже могут занять место на площадке со своими программами. Монтаж локации должны завершить к 14 июля. Территория подворий будет открыта для всех жителей и гостей Грозного.

Скачки: встретимся на ипподроме

Для гостей КИФ в Чечне запланировали скачки. Восемь заездов пройдут на Грозненском ипподроме 15 июля. Участие примут жокеи из Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и других регионов страны. На ипподром выйдут лошади английской чистокровной породы. Главным соревнованием вечера станут скачки за Кубок Кавказского инвестиционного форума с дистанцией 2400 метров на лошадях трех лет. Победитель получит миллион рублей.

За Приз Калинина пройдут скачки молодых лошадей на дистанции 1600 метров, победителю достанутся 500 тысяч рублей. Другой заезд, «Критериум», определит лучших среди лошадей двух лет и старше на самой короткой дистанции — 1000 метров. А за награду министра сельского хозяйства Чеченской Республики будут соревноваться лошади старшего возраста.

Скаковой круг песчаного покрытия в Грозном составляет 2145 метров в длину и 25 метров в ширину, что соответствует международным стандартам. Общая площадь комплекса — 170 гектаров.

Спортивный вечер: звезды ММА

Вечером 16 июля на Кавказском инвестиционном форуме в клетке спорт-холла «Колизей» пройдут поединки именитых бойцов ММА из регионов Северного Кавказа. Среди участников бронзовый призер чемпионата России Саидбек Албастов, победитель первенства России Замбек Шахбиев, победитель всероссийских соревнований Магомед Абдул Халидов и другие известные бойцы Союза ММА России.

Достопримечательности: не только Грозный

Участникам форума и туристам рекомендуют посетить одну из главных достопримечательностей столицы региона — мечеть «Сердце Чечни». Здание расположено на проспекте Путина, мечеть открыта круглосуточно.

Высота минаретов «Сердца Чечни» достигает 63 метров. Вокруг здания, на площади больше 5000 квадратных метров, можно прогуляться по саду с японской сакурой, китайским гинкго, катальпами из Южной Америки и другими экзотическими растениями.

Еще один must-see — Государственная галерея им. А. А. Кадырова. Она расположена на проспекте Исаева, в центре Грозного. Во время Кавказского инвестиционного форума в залах можно будет увидеть выставку народного художника Чеченской Республики Айнди Шамилова. Также в дни форума в галерее будут открыты экспозиции «Малая Третьяковка» и «Пинакотека». Гости смогут увидеть работы таких авторов, как Абрахам ван Бейерен, Жан Леон Жером, Габриэль Мэтсю, Эдвард Уильям Кук, Уильям Брэдфорд, Василий Поленов, Иван Айвазовский и Виктор Васнецов.

Отличные виды Грозного открываются со смотровой площадки в Байсангуровском районе, на окраине города. Объект высотой 30 метров назвали «Лестницей в небо». Организаторы КИФ рекомендуют посетить локацию и полюбоваться панорамой столицы и ее окрестностей.

При желании участники форума могут отправиться на платную экскурсию. Гиды подготовили четыре маршрута: по трем главным мечетям Чечни, основным достопримечательностям Грозного, к озеру Кезеной-Ам и в Аргунское ущелье.

Молодежная программа: в гости к Кадырову

Участие в молодежной программе Кавказского инвестиционного форума бесплатное. На протяжении трех дней более 1000 студентов из разных регионов России будут обсуждать актуальные вопросы карьеры, творчества и саморазвития с лидерами бизнес-сообществ. Для молодежи проведут практические лаборатории. Студенты получат навыки в актуальных направлениях: медиасфере, робототехнике, предпринимательстве и развитии пространств. С лекциями выступят известные журналисты, политики, деятели культуры и спорта.

В финальный день форума участники представят свои проекты, лучшие получат награды. Кроме того, студенты смогут посетить мероприятия в резиденции главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. А на площадке форума с молодежью встретится трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.