Туристы устроили лесной пожар под Туапсе

Пожарные пока не могут локализовать лесной пожар, который вспыхнул вчера вечером на склонах бухты Инал в Туапсинском районе. Мало того, если ночью сообщалось, что площадь возгорания составляет 0,6 га, то утром она увеличилась до гектара. Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, на место стянуты дополнительные силы – сейчас к тушению огня привлечены 79 человек и 12 единиц техники.

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Причиной возгорания, по информации телеграм-каналов, стало поведение туристов. Во время празднования они запустили три сигнальные ракеты: одна упала в море, а две – в лес. Хвоя вспыхнула моментально, и пожар стал быстро распространяться по склонам.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, пришлось эвакуировать туристов из нескольких прибрежных баз отдыха, среди них – «Высота», «Афалин» и «Лазурь». Одни туристы собрались на парковках, другие сидят на берегу и смотрят, поделился один из очевидцев в соцсетях. Правда, некоторые отдыхающие пришли на помощь пожарным и также участвовали в ликвидации последствий ЧП.

В конце августа прошлого года загорелся лес в окрестностях Геленджика. Огонь бушевал около трех суток и уничтожил растительность на площади 118 га. По оценкам ученых, только на частичное восстановление горного леса уйдет 10 лет.