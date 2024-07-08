Названы психотипы типичных туристов Новосибирской области

Исследование компании "Профитрэвел" показало, что в Новосибирскую область чаще всего приезжают туристы в возрасте от 18 до 44 лет, не состоящие в браке и не имеющие детей. По сообщению на сайте «nsk.rbc.ru», как правило, это работающие люди с высшим образованием и индивидуальным доходом от 30 до 90 тыс. рублей, или доходом семьи более 110 тыс. рублей.

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Летом 51% туристов составляют женщины с высшим образованием, не состоящие в браке и имеющие детей. Зимой 56% туристов - мужчины с высшим образованием, не состоящие в браке и не имеющие детей.

По психотипу туристы, приезжающие в Новосибирск, - экстраверты, любознательны, общительны, самоконтролируемы и эмоциональны летом и спокойны зимой. По темпераменту 40% туристов - холерики, 43% - сангвиники.

В 2023 году в Новосибирскую область совершено 2,9 млн турпоездок и 5,4 млн турвизитов. Это первое место в Сибирском федеральном округе и десятое место в России.