В Бурятии создают уникальный паломнический тур по сакральным местам

В Бурятии создают уникальный паломнический тур по сакральным и святым местам

Бурятский общественник, предприниматель Эрдэни Дымчиков стал автором идеи и создателем первого в России паломнического тура, включающего в себя сразу 21 экскурсию по дацанам и святым местам Бурятии. Уникальность необычного туристического маршрута состоит в том, что паломникам или обычным туристам расскажут не только о достопримечательностях конкретного места, но и преподадут азы истории и философии буддизма. Каждому прошедшему весь цикл экскурсий дадут специальную грамоту, свидетельствующую, что человек прошел «Ехэ гороо».

Автор идеи – улан-удэнец Эрдэни Дымчиков – рассказал «EastRussia», как появилась задумка.

Открыть Бурятию заново

— Я очень люблю путешествовать. Много раз был в Монголии, два раза посетил Тибет. А затем, после Тибета, я посетил святые места в Бурятии: съездил в Баргузинский, Селенгинский, Кяхтинский, Тункинский районы. И обнаружил, что у нас, оказывается, очень много святых мест и дацанов, о которых даже я, человек очень много ездивший по республике, ничего не знал. Это очень красивые, намоленные, сакральные места со своей историей, легендами и даже чудесами, которые происходят по сей день. Поэтому возникла идея — открыть туристическую компанию, которая бы специализировалась на сакральных местах и дацанах нашей республики, — объясняет Эрдэни.



Так появилась туристическая организация «БайкалБуддаТур», директором которой стал Эрдэни Дымчиков. Он объяснил, почему тур «Ехэ Гороо» (в переводе с бурятского «большой обход святого места по часовой стрелке» — паломнический путь) состоит именно из 21 направления.

— 21 — это священное число в буддизме. Хочу подчеркнуть, что мы этот проект делаем совместно с буддийской традиционной сангхой, в частности с буддийским университетом «Даши Чойнхорлин». Суть проекта заключается в том, что мы предлагаем жителям Бурятии и гостям республики проехаться по нашим святым местам. И в каждом туре будет определенная тематическая лекция. История места, история дацана и плюс определенная часть буддийской философии. Человек, прошедший все направления, получит грамоту, что он прошел «Ехэ Гороо». Это значит, что вы побывали во всех святых местах нашей республики, поклонились им и изучили. То есть не просто человек приехал, посмотрел и уехал, а еще и вникнул в философию буддизма. Соответственно, после прохождения всех экскурсий паломник станет знатоком буддизма. Проект в основном направлен на верующих людей, это наша основная аудитория. Ведь не секрет, что многие считают себя буддистами, даже не понимая, что конкретно скрывается под этим термином, — отметил бизнесмен.



Основная трудность заключается в том, что прохождение «Ехэ Гороо» - процесс не быстрый. За один раз преодолеть многодневные туры, длительные 500-800-километровые поездки невозможно. Процесс может затянуться даже на год и более. Поэтому есть более упрощенная версия проекта – «Алтын гороо» (в переводе с бурятского «Золотой путь»). В рамках этого тура можно посетить самые основные и знаковые места республики — это порядка 10 святых мест.

Немаловажно, что оба проекта будут существовать в круглогодичном формате:

— В чем преимущество нашего проекта? В Бурятии туристический сезон длится всего 4 месяца: два летом — июль, август и два зимой — февраль, март. В основном все привязано к посещению Байкала. Два летних месяца, когда вода прогрелась и можно купаться, и два месяца зимой — когда лед встал и по Байкалу можно ездить на машинах и кататься на коньках. Остальные 8 месяцев у нас тишина. А наш проект может работать круглый год.



Программа тура предусматривает варианты для разных бюджетов с различным уровнем комфорта. фото из личного архива Эрдэни Дымчикова

Что касается стоимости участия в экскурсиях, то здесь опять-таки развилка: есть предложения с демократичными ценами для самых неприхотливых путешественников и варианты для тех, кто любит комфорт высшего уровня. В зависимости от стоимости гостиниц, класса автомобиля или автобуса и других факторов цена путевок будет разной.

Для индивидуальных заказов есть еще и предложения о посещении лучших лекарей, костоправов, шаманов и лам республики. Кто-то стремится попасть на прием к тем, кто может помочь со здоровьем, другие — хотят задать жизненно важные для себя вопросы и получить на них ответы.

— Для местных жителей цена поездки будет начинаться от 2000 рублей, для приезжих — туры от 5 дней будут стоить от 30 тысяч рублей, включая проживание, — примерно оценивает Эрдэни.



По словам автора проекта, у большинства паломников есть с собой буддийские чётки. И уже в дороге путешественники читают мантры. Каждому члену экспедиции выдают специальные путеводители стилизованных под старинные книги буддийских лам. Кстати, в путеводителе также символично ровно 21 страница текста. Задача паломника получить печать на каждой из страниц книжки. Затем он получит и сертификат о прохождении паломнического тура.

Пока были только пробные заезды, проект все еще в разработке. Ориентировочно осенью он уже будет готов полностью.

Кадры решают

Как объясняет Эрдэни, его коммерческой организации никаких субсидий не выделялось, зато есть всецелая информационная поддержка. Активно помогает в реализации проекта Минтуризма республики, преподаватели ВСГИК, Буддийский университет «Даши Чойнхорлин».

Ректор буддийского университета геше (высшая степень учёности в буддизме, которая соотносится со званием доктора буддистской философии – прим. авт.) Дымбрыл Дашибалданов считает проект «Ехэ Гороо» в первую очередь просветительским и очень важным для Бурятии.

— Бурятия — центр буддизма, поэтому этот проект для нас так важен. Мы помогаем Эрдэни, предоставляем лекторов, которые могут доступным языком и интересно рассказать об основах буддизма. Это серьезный просветительский проект. Но мы понимаем, что он отчасти и развлекательный тоже. Сейчас люди мало куда могут поехать путешествовать, и хорошо, что внутри страны есть такие интересные маршруты. Республика будет рада встречать как паломников, так и обычных туристов со всей России, — отметил геше Дымбрыл Дашибалданов.



иды «Ехэ гороо» должны разбираться в ритуалах, молитвах, правилах, принимать участие вместе с паломниками в хуралах. фото из личного архива Эрдэни Дымчикова

Лариса Базарова, кандидат географических наук, доцент ВСГИК, сейчас занимается профессиональной подготовкой экскурсоводов. Эксперт, считает, что для проекта «Ехэ Гороо» нужно выучить «особенных» гидов, которые будут специализироваться именно на данной тематике.

— У нас достаточно приличный опыт разработки разного рода туров, туристских программ, экскурсионных программ. И в этом плане ВСГИК видит в этом проекте свою помощь в двух ипостасях. Во-первых, консультирование при подготовке самого туристского продукта. И, во-вторых, подготовка конкретных кадров. По своим масштабам это достаточно глобальный проект для Республики Бурятия, поскольку мы ожидаем как наших паломников, так и приезжих со всего мира. На пике реализации проекта возможна ситуация, когда одновременно могут проводиться до 12-13 экскурсий по разным маршрутам. Поэтому Эрдэни обратился к нам, чтобы мы ему помогли в подготовке кадров. Ему нужен не просто экскурсовод или сопровождающий, а человек, погруженный в тему буддизма, знающий основы его философии, культуры. Типовой гид в данном случае не подойдет. Нужно разбираться в ритуалах, молитвах, правилах, принимать участие вместе с паломниками в хуралах. Не обязательно быть при этом буддистом, но знать все тонкости гид просто обязан — считает Лариса Базарова.



Обители буддийской мудрости

Тамчинский дацан. фото пресс-службы правительства республики Бурятия

Что же увидят паломники? Они посетят, к примеру, знаменитый старинный Тамчинский дацан в Селенгинском районе республики. Он основан в середине XVIII в. — это один из первых буддийских храмов России. С 1809 по 1938 годы здесь находилась резиденция Хамбо лам. История монастыря берет начало в 1741 году, когда на берегу речки Темник была установлена специальная юрта из войлока. В дальнейшем в местности Тамча, на юго-западном берегу Гусиного озера был воздвигнут деревянный храм, ставший одним из первых буддийских сооружений в Бурятии. К середине XIX в. здесь сложилась сильная монастырская религиозно-философская школа. Качество образования соответствовало стандартам, принятым в Тибете и Монголии того времени.

нутри главного здания Тамчинского дацана. фото пресс-службы правительства республики Бурятия

К началу XX в. дацан превратился в большой поселок, на территории которого находилось свыше 300 домов, 22 дугана и служило более 1000 лам. При дацане существовала единственная разрешенная царским правительством школа хувараков. Гусиноозерский дацан оставался важным центром развития буддизма вплоть до 1930-х годов. Это был один из немногих монастырей Забайкалья, где практиковалось проведение буддийских мистерий Цам. Одну из последних мистерий Цам в конце 1920-х гг. режиссер Всеволод Пудовкин снял для художественного фильма «Потомок Чингисхана». В 1938 г. дацан был закрыт, имущество разграблено. К счастью, дацан не был полностью уничтожен: до нашего времени сохранились два его храма — главный Цогчен-дуган («место всеобщего собрания») и Чойра (факультет философии). Сейчас они имеют статус памятников культового зодчества XVIII-XIX вв. федерального значения.

В 1991 г. в связи с торжествами, посвященными 250-летию официального признания буддизма в России, Гусиноозерский дацан посетил и освятил Далай-лама XIV.

амое большое изображением буддийского божества в России — бодхисаттвы Авалокитешвары (Арьяа Баала) — высотой 41 метр находится на склоне горы на территории Парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала». фото: администрация Закаменского района республики Бурятия

Также паломники смогут посетить Санагинский дацан в Закаменском районе Бурятии. Недавно возле него торжественно открыли статую, посвященную бодхисаттве Авалокитешвары (Арьяа Баала). 41-метровый монумент стал самым большим изображением буддийского божества в России. Статуя располагается на склоне горы на территории Парка религиозно-познавательного туризма «Арьяа Баала», автор скульптуры заслуженный художник РФ Юрий Мандаганов. На церемонию открытия приезжали паломники и туристы из разных регионов России, а также из Монголии.

Авалокитешвара, или Арьяа Баала — воплощение бесконечного сострадания всех Будд. Мантра Божества является самой известной в народе — «Ом мани бадме хум». По преданию Aвaлoкитeшвapa дaл вeликий oбeт выcлyшaть мoлитвы вcex cyщecтв, oбpaтившиxcя к нeмy в чacы cтpaдaний. Он также дaл oбeт oткaзaтьcя oт coбcтвeннoй cyщнocти Бyдды дo тex пop, пoкa нe пoмoжeт дocтигнyть ниpвaны кaждoмy cyщecтву — таким образом он стал Бодхисаттвой. Именно поэтому в Санагинский дацан зачастую приезжают даже те, кто уже потерял надежду на чудо. По мнению паломников, это место является местом силы, и здесь молитвы верующих точно слышат небеса.

амую известную мантру «Ом мани бадме хум» в Бурятии можно встретить повсеместно. фото: EastRussia

Паломников ждут и в Баргузинском районе республики — где находится чудесным образом проявившийся на скале лик богини Янжимы. Сюда приезжают те, кто хочет найти вторую половинку или завести долгожданного ребенка.

Легенда гласит, что когда-то Янжима жила вместе с сестрой у подножия Баргузинского хребта. Она так проникновенно пела, что от ее прекрасного голоса все вокруг оживало. А если девушка ходила в гости к семьям, то у них рождалось много детей. Согласно преданию, однажды Янжима и ее сестра вознеслись в Нирвану и превратились в дакинь — небесных принцесс. Но Янжима решила вернуться на землю, потому что ей хотелось помогать людям. Для этого она оставила на камне свое изображение.

Сегодня к буддийской святыне стекаются паломники со всей России. Люди просят, чтобы Янжима помогла создать семью и познать материнство. Нередко об этом молятся даже те, кому поставили официальный диагноз — бесплодие. Мечтающие о замужестве привозят с собой бусы и другие украшения, желающие забеременеть — приносят игрушки, как правило, куколок и пупсов. Подношения оставляют в специальном месте. После этого паломнику нужно обойти с хадаком (хадак — шелковый шарф — прим. авт.) вокруг скалы по часовой стрелке, читая специальную мантру.

И, конечно же, в Иволгинском дацане паломников ждет встреча с чудом, удивившим весь мир — нетленным телом Пандидо Хамбо Ламы XII Даши-Доржо Итигэлова. Известный религиозный деятель, живший в начале XX века, очень много сделал для развития буддизма. По легенде, 15 июня 1927 года Итигэлов сел в позу лотоса собрал учеников и дал им наставление: «Вы навестите и посмотрите моё тело через 75 лет». Затем попросил их читать ради него специальную молитву для умерших людей. Ученики не осмелились произнести её в присутствии живого учителя. Тогда Хамбо-лама начал сам читать эту молитву, после чего ученики подхватили её. Именно так, находясь в состоянии медитации, Даши-Доржо Итигэлов, согласно буддийскому учению, ушёл в нирвану.

В 2002 г. наступил срок, объявленный ламой. Останки эксгумировали. Люди, вскрывшие захоронение, почувствовали приятный запах. Очевидцы тех событий были удивлены: тело, пролежавшее в земле 75 лет, выглядело «как если бы это был живой человек». С тех пор нетленные останки Хамбо Ламы находятся в Иволгинском дацане. Тысячи паломников приходят со своими просьбами к ламе, который, словно живой, сидит в позе лотоса в специальном стеклянном кубе.

Главное здание Иволгинского дацана, в котором находится Пандидо Хамбо Лама XII Даши-Доржо Итигэлов. фото: EastRussia

В 2004 году сотрудник Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ профессор Виктор Звягинцев исследовал тело ламы. И констатировал: суставы умершего человека не потеряли своей подвижности, кожа осталась эластичной. Помимо всего прочего стало очевидно, что бальзамирования тела не делалось, а ведь это могло хотя бы как-то объяснить отсутствие трупного запаха.

Отлично сохранились глаза, брови, ресницы, зубы и волосы. Словом, ученые признают, что современная наука не в состоянии объяснить феномен Даши-Доржо Итигэлова. Буддисты же верят, что лама победил смерть.

Эрдэни Дымчиков утверждает, что посещение таких мест дает благодать не только верующим, но и абсолютно всем путешественникам. По его словам, посещение сильных, энергетически заряженных мест обязательно отразится на судьбе и ваших повседневных делах. Открываются все дороги, заканчиваются тупики, а душа словно «распахивается».

— Святые места очень сильны энергетически. Каждое место имеет свою энергетику и историю. И, находясь в святых местах, вы, во-первых, подпитываетесь этой энергией. Во-вторых, это в принципе благое дело находиться в таких местах и молиться, потому что там очень сильные духи, которые обязательно помогут обратившимся к ним.



урдэ — молитвенные барабаны — Тамчинского дацана. Внутри хурдэ находится длинный свиток с мантрами-молитвами. Каждый верующий, проходя мимо них, может прокрутить цилиндр, в который вложена молитва. Таким образом считается, что верующий прочел эту молитву столько раз, сколько прокрутил барабан. Вращать барабаны нужно по направлению хода солнца. фото пресс-службы правительства республики Бурятия

У каждого человека есть свои сокровенные желания. И Бурятия как раз славится тем, что у многих приехавших в республику, исполняются самые заветные мечты. Взять только одну богиню Янжиму. Уже есть сотни, а может, и тысячи случаев, когда бездетные мамы или пары приезжали просить ребенка, после безутешного приговора врачей, и Янжима удовлетворяла их просьбу. Если ты молишься и просишь что-то от чистого сердца и с искренней верой, то все получится, — уверен Эрдэни, который по мере выстраивания проекта «Ехэ гороо» выучился на гида и уже прошел аттестацию. Теперь он вместе с другими знатоками буддийских ритуалов будет рассказывать паломникам о местах силы Бурятии.