Не ходите на Красную площадь: Топ-3 летних маршрута Москвы

Если вы не раз бывали в Москве или вообще здесь живёте, то музеями Московского кремля и Красной площадью вас не удивить. Заново открыть для себя знакомые локации - вот цель нашего обзора. Нетипичные прогулочные маршруты летней Москвы, о которых не знают даже местные жители, собрала редакция ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Деревянное Приарбатье

Арбатские переулки хранят много тайн и сокровищ. Основную ценность представляют сохранившиеся деревянные особняки послепожарной Москвы 1812 года. Здесь можно найти дома известных писателей и архитекторов: Тургенева, Островского, Кузнецова, Щусева, Лопыревского, и даже увидеть домик Мастера из романа Булгакова.

Маршрут начинается от метро Парк культуры, где неподалёку находится Дом-музей Тургенева. Его легко найти по яркому муралу – граффити с изображением писателя на торце здания. Во дворе вас будет ждать маленькая собачка, героиня рассказа «Муму». Сам Тургенев был здесь нечастым гостем, в особняке жила его мать.

Дальше с Остоженки мы пойдём на Мансуровский переулок, 9 – дом Мастера, который мелькает в одном из кинофильмов. На самом деле, здесь жил литературный критик, знакомый с Булгаковым. Рядом стоит дом архитектора Александра Кузнецова, он до сих пор принадлежит его семье. В нём снимали советский кинофильм «Жестокий романс».

Прогуляемся до Пречистенки к детской художественной школе имени Серова. Раньше здание относилось к мужской гимназии, где учились дети Толстого, Достоевского, Островского. Прямо за ней находится необычный дворик с двухэтажными полукруглыми домами, где были флигели и конюшни. Строили его для гвардии корнета Охотникова.

Второй дом на Малом Васильевском переулке, где жил композитор и пианист Сергей Иванович Танеев и дом номер пять также являются образцами типовой застройки Москвы после пожара 1812 года. Переходим на Староконюшенный переулок, и уже приближаемся к Арбату. Последний памятник архитектуры на нашем пути – брусовый дом мецената и предпринимателя Пороховщикова.

Замоскворечье

Старинные церкви и купеческие дома – вот чем примечателен исторический район Москвы. В XVI веке здесь селились ремесленники, а в XIX веке стали жить купцы.

Начнём маршрут с церкви Климента папы Римского, рядом со станцией метро Третьяковская. Это крупнейший храм Замоскворечья, в котором находятся древние иконы и другие святыни, например, точная копия Туринской плащаницы на холсте. Первое упоминание храма датируется XVII веком.

Давайте свернём с Климентовского переулка на Голиковский, где находится усадьба дворянина Критского и усадьба Андреевых, так мы дойдём до особняка Островского. Именно здесь, в Замоскворечье, появились на свет его произведения.

Пройдём на Большую Ордынку к Марфо-Мариинской обители милосердия, основанной княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году после трагической гибели её супруга, князя Сергея Александровича Романова. Обитель помогала нуждающимся, сестры оказывали медицинскую помощь и проводили служение в больницах, в обители была столовая для бедных и приют для девочек-сирот.

Мимо Третьяковской галереи можно пройти к Храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, который был возведён в XVIII веке. Храм интересен своей колокольной башней, с которой видно не только Замоскворечье, Кремль, но и территорию за его пределами. После революции 1917 года храм должны были снести, но разобрали только колокольню. В конце XX столетия колокольня и церковные росписи храма были восстановлены, богослужения в церкви восстановились.

Квест-прогулка по ВДНХ

Выставке достижений народного хозяйства в этом году 85 лет, что происходило с ней за это время, узнаем во время прогулки.

Давайте начнём маршрут от главного входа - триумфальной арки, недалеко от станции метро «ВДНХ». Венчают арку две скульптуры – тракториста и колхозницы. Что олицетворяют эти фигуры? Прогулка долгая, есть время подумать, а ответы найдёте в конце статьи.

Идём прямо к памятнику В.И. Ленина и видим павильон №1 «Центральный». Знаменная группа означает количество республик в составе СССР. Посчитайте, сколько гербов союзных республик размещено на павильоне? Эта цифра должна вас удивить.

Сразу за Павильоном №1 находится площадь Дружбы Народов с прекрасным фонтаном Дружбы народов СССР, где размещены скульптуры девушек, символизирующих каждую советскую республику. Найдите россиянку и белорусскую девушку. Угадайте, что держит в руках белорусская красавица?

Давайте пройдём к Павильону №68 Республики Армения. Его фасад украшают скульптуры людей рабочих профессий. Как вы думаете, кого представляет мужчина в головном уборе и очках?

Любуемся другими павильонами республик на выставке: Молдова, Казахстан, Азербайджан и переходим ко второму фонтану под названием «Каменный цветок». Это первый цветомузыкальный фонтан в СССР. Представление длилось полтора часа, а музыку для него писал сам Шостакович. Обратите внимание на гранитные подносы с угощениями по периметру фонтана. Сколько одинаковых пар подносов можно найти у «Каменного цветка»?

За площадью Промышленности находятся Музей транспорта Москвы и Центр космонавтики и авиации. Здесь можно увидеть самолёт ЯК-42, вертолёт МИ-8 и ракету-носитель «Восток». Какие из этих экспонатов являются оригиналами, а какие копиями?

На площади Промышленности наш квест завершается, но по ВДНХ можно гулять и другими маршрутами, ведь территория выставки огромна: на общей площади в 325 гектаров находится более 250 строений, из которых 49 являются объектами культурного наследия.

Разгадки квест-прогулки по ВДНХ:

Центральные фигуры арки главного входа тракторист и колхозница олицетворяют промышленность и сельское хозяйство.

Количество гербов на Павильоне №1 равно шестнадцати, хотя большую часть времени в Советский Союз входило 15 республик. Дело в том, что изначально в союзе их было 16, туда входила Карело-Финская ССР.

У фонтана Дружбы народов СССР русская девушка держит в руках сноп пшеницы, а белоруска рядом – золотое яблоко.

На фасаде павильона Армения находится скульптура комбайнёра.

Вокруг фонтана «Каменная цветок к 1954 году установили 4 разных формы подносов с фруктами и размножили их до 16 штук, наравне с количеством союзных республик того времени.

На площади Промышленности представлены настоящие модели самолёта ЯК-42 и вертолёта МИ-8Т, а макет ракеты-носителя «Восток» является точной копией первой ракеты, отправленной в космос вместе с Юрием Гагариным.

Три маршрута – три эпохи. Такая разная Москва может открыться перед вами, и удивить новыми фактами. Выбирайте новые маршруты, чтобы почувствовать атмосферу всех времен.