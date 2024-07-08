Туристам предложили отправиться в поездку через весь Дальний Восток

Осенью любители путешествий смогут отправиться в новый тур "От Пекина до Хэйхэ - через российский Дальний Восток". Уникальный маршрут на поездах, самолетах и теплоходе предполагает посещение Курильских островов и Сахалина, Приморья и Камчатки, Хабаровского края и Амурской области. Новый маршрут, разработанный совместно Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и туроператорами, уже в продаже.

© Российская Газета

Он предполагает посещение самых популярных у туристов локаций. На Камчатке гости увидят склоны вулканов Авачинский и Корякский, мемориальный парк на Никольской сопке, стойбище коренных народов. На Сахалине - маяк Анива и скалу Лягушка, на острове Итуруп - бухту Касатка, вулкан Баранского и термальные источники, где смогут искупаться. Во время морских переходов можно встретить сивучей, тюленей, дельфинов и касаток. В каждом регионе путешественников ждет дегустация блюд. Завершится поездка в Амурской области, граничащей с Китаем, откуда первооткрыватели тура отправятся паромом в Хэйхэ.

"Очень рады восстановлению международного туризма с Китаем после перерыва. С большим нетерпением ждем китайских туристов на нашем маршруте этой осенью", - отметила председатель правления Дальневосточного отделения РСТ, директор туроператора "Портал Сезонов" Анастасия Степашко.



Маршрут разработан при поддержке Минвостокразвития России по поручению зампреда Правительства РФ - полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева в партнерстве с Дальневосточным отделением Российского союза туриндустрии. Тур уже презентовали в Пекине в дни фестиваля "Слово о русском сердце". Первыми его участниками станут 20 представителей китайских СМИ и блогосферы.

По данным КРДВ, сегодня каждый десятый проект создается на Дальнем Востоке в рамках льготных налоговых режимов для предпринимателей и является туристским. В сферу гостеприимства инвестируют порядка 300 резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Проекты реализуют на сумму 200 миллиардов рублей и создают 13,8 тысячи рабочих мест для дальневосточников. В их числе и турпроекты, открывающие возможности для экологического, культурно-познавательного, оздоровительного, горнолыжного и круизного туризма.