Как добраться до пляжей Приморья

На ДВЖД возобновляют маршрут к базам отдыха у Японского моря. Поезд будет отправляться каждый день.

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Мультимодальный маршрут позволяет добраться до приморских баз отдыха жителям Хабаровского края из Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска. Это можно сделать на поезде №352/351 Советская Гавань – Владивосток. Его расписание выстроено таким образом, чтобы пассажиры могли успеть на автобусы, которые следуют от Уссурийска до Андреевки и обратно, говорится на сайте ОАО "РЖД".

Время в пути от Уссурийска до Андреевки на автобусе пять-шесть часов. Также транспорт будет делать остановки в поселках Славянка, Рязановка, Безверхово. Там тоже находятся популярные базы отдыха. При онлайн-покупке единого билета поезд+автобус необходимо указывать пункт отправления и прибытия, далее выбрать маршрут с пересадкой. Мультимодальный маршрут будет курсировать с 26 июля по 28 августа.

Напомним, в Приморском крае 15 пляжей были признаны безопасными для отдыха. Эта оценка была дана межведомственной комиссией, включающей представителей Роспотребнадзора, МЧС, УМВД России по региону и администрации муниципалитетов.