Эксперты составили рейтинг популярных направлений для путешествий в 2023 году

Центр изучения потребительского поведения провел опрос и выяснил самые популярные направления для путешествий в 2023 году.

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88% респондентов отдыхали в России, 52% - покидали пределы федерального округа, 36% - не выезжали из него.

Самое популярное направление - Краснодарский край, где побывали 23% опрошенных. Еще 15% - посетили города Поволжья - Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самару, Саратов, Волгоград и Астрахань.

Кроме того, 12% россиян выезжали за границу. Самой популярной страной стала Турция.

Так, 52% респондентов в 2023-м путешествовали только один раз. 57% - летом, 38% - осенью, 29% - зимой.

Цель поездок 62% опрошенных - отдых и расслабление, 23% - активный туризм, 19% - встреча с близкими.

В исследовании также говорится, что 29% жителей нашей страны путешествуют с семьей, 25% - со второй половинкой, 20% - в одиночку, 9% - с друзьями, 8% - с дальними родственниками, 5% - с коллегами, 3% - с родителями.

А недавно Ассоциация туроператоров России назвала выгодные направления для отдыха.