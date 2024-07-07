Туристы разочаровались отдыхом в Геленджике: причины

Туристы, посетившие Геленджик, оставили в интернете негативные отзывы об отдыхе в курортном городке. Жалобы касались несоответствия условий отдыха заявленным ожиданиям: от протекающих душевых кабин и плесени в номерах до напряженной обстановки на вечернем променаде, где туристы были свидетелями драк, а полиции поблизости не наблюдалось. Об этом пишут в канале «Тонкости туризма».

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«Отдыхаем первый раз в Геленджике, забронировали номер в известном отеле на улице Мира. Территория нормальная, номера 4* максимум, а может и 3*. Вода из душевой кабины протекает, всё в ванной плывет, плюсом к этому плесень», – передают слова туристки «Тонкости туризма».



Путешественники выразили недовольство условиями отдыха в Геленджике: вечерние променады сопровождались драками отдыхающих, а полицейских при этом замечено не было.

Другие отдыхающие остановились в районе Тонкого мыса, где пляжи были лишены комфортной инфраструктуры, отсутствовали лавочки и мусорные урны. Кроме того, в разгар курортного сезона велись активные строительные работы, которые поднимали пыль по всей береговой линии.

Ранее стало известно, что поразило туриста в Абхазии. Он отметил, что многие здания в республике находятся в аварийном состоянии, но в отдыхе там есть и много плюсов.