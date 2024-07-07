Глэмпинги без обязательной классификации останутся без туристов

Сейчас по закону обязательную классификацию должны проходить гостиницы, горнолыжные трассы и пляжи. Но российские туристы все чаще выбирают не номера в традиционных отелях, а модные глэмпинги или экодома. Путешественников селят в шатрах, домиках на дереве, мини-автобусах или даже в бывших грузовых контейнерах. Но часто непонятно, что именно предлагают отдыхающим и будет ли у них хотя бы душ при цене в 15 тысяч за сутки. В Госдуме разработали законопроект, расширяющий перечень средств размещения, подлежащих обязательной классификации.

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Позаботиться о качестве

Гостиницы обязаны пройти обязательную классификацию, а остальные объекты могут пройти процедуру по желанию владельцев или не проходить ее совсем. К гостиницам относят и городские отели, и мотели вдоль дорог, и хостелы, и базы отдыха. Всем им присваивают категории — от низшей, «без звезд», до высшей, пятизвездочной. Без документа о классификации постояльцев принимать нельзя. Чтобы получить даже низшую категорию «без звезд», нужно выполнить определенные требования. А значит, выбирая легальный объект, туристы могут быть уверены в качестве услуг.

«Мы полагаем, что настал момент, когда перечень типов средств размещения, подлежащих обязательной классификации, можно и нужно расширить», — сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.



Депутаты Госдумы разработали соответствующие поправки в закон о туризме. Сейчас они проходят обсуждение с исполнительной властью. Документ предполагает делегирование широкого круга полномочий Правительству, рассказал Тарбаев. Кабмин будет определять типы средств размещения, которые пройдут классификацию, требования к ним и другие условия.

Точно будут освобождены от обязательной классификации средства размещения, используемые для основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, централизованных религиозных организаций или религиозных организаций, входящих в их структуру. Кроме того, исключения коснутся средств размещения, оказывающих услуги в сфере сельского туризма в сельской местности.

В апреле 2024 года руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник, чьи слова процитировал сайт Ростуризма, предложил отказаться от процедуры с участием классификатора в отношении объектов без звезд. Служба предлагает заменить ее на включение в реестр на основе самооценки. Кемпинги, глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы, которые сейчас не проходят классификацию, могут пройти самооценку с помощью приложения «Мобильный инспектор», сказал Скрыпник. Сотрудники Росаккредитации будут модерировать данные. После этого объект попадет в реестр и сможет начать деятельность в качестве гостиницы без звезд.

Внесут в реестр

Еще одна новелла законопроекта — расширение существующего единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Ему предлагают придать статус единого реестра объектов классификации в сфере туристской деятельности. Реестр включит в себя отдельные реестры классифицированных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей. Это очередной шаг на пути к цифровизации туризма и переходу к реестровой модели оказания услуг, пояснил Тарбаев:

«То есть отныне не будут выдавать соответствующие свидетельства, а будут вносить запись в реестр».



Меры законопроекта соответствуют логике перехода к «экономике предложения», сказал депутат. Они направлены на формирование устойчивого рынка, наполненного предложением качественных услуг. Кроме того, это закономерное закрепление соответствующего механизма контроля за качеством.

Все средства размещения должны быть стандартизированы и классифицированы, сказал «Парламентской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Это позволит туристам получить больше информации о том месте, где они планируют жить, и гарантирует им определенный набор услуг и уровень сервиса. Важен и уровень безопасности отдыхающих, например выполнение средствами размещения эпидемиологических или пожарных норм.

Шатер н​​​а краю света

Глэмпинг, в отличие от обычного кемпинга, освобождает путешественников от бытовых забот. В комфортных шатрах или домиках стоят удобные кровати, а рядом расположены кафе или зона барбекю. Часто организаторы предлагают экскурсии или дополнительные активности, например катание на лошадях. Неудивительно, что спрос на такой отдых растет, хотя удовольствие часто не из дешевых. По данным Российского союза туриндустрии, с 2018 по 2023 год число глэмпингов в стране выросло в 40 раз. В 2020 году в России было 149 глэмпингов, в 2021-м — 300, а летом 2023-го — уже 400. Больше всего таких объектов насчитывают в Московской и Ленинградской областях, в Краснодарском крае, на Алтае, в Крыму и Карелии.

Например, на берегу Ладожского озера в Карелии в июле можно отдохнуть за 8,5 тысячи рублей в сутки. Отдыхающим предлагают сафари-тент с кроватью и ортопедическим матрасом, мини-холодильник, посуду. Будут у туристов и розетки, чтобы зарядить гаджеты. Правда, придется обойтись без личного санузла. В Краснодарском крае на озере Абрау-Дюрсо глэмпинг обойдется в сумму от 7,5 до 9,5 тысячи рублей.

Есть и более экзотичные варианты: в Подмосковье предлагают пожить в домиках хоббитов за 6,5 тысячи в сутки. Можно найти проживание в микроавтобусах или в домиках из морских контейнеров, в которых перевозили грузы. Строят дома для туристов и на деревьях. А если путешественники готовы забраться на край света, их ждет глэмпинг на берегу Баренцева моря. В купольных шатрах есть туалет, душ, обогреватели и кондиционер, мебель, интернет и бутилированная вода. В июле такой отдых стоит от 60 тысяч в сутки.