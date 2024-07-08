Гостей «Иннопрома» встретил поезд будущего

Один из самых крупных экспонатов выставки, который бросается в глаза на только что открывшейся в Екатеринбурге выставке "Иннопрома", - полноразмерный макет отечественного высокоскоростного поезда.

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Экспонат уже окрестили поездом будущего. Состав сможет развивать скорость до 400 километров в час. Одновременно в нем могут ехать до 460 пассажиров.

Само производство транспорта для ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет организовано на предприятии "Уральские локомотивы". На заводе уже отстраивают два новых корпуса. Первые образцы вагонов будут изготовлены в 2028 году.

Напомним: "Иннопром" проходит с 08 по 11 июля. В этом году страной-партнером являются Объединенные Арабские Эмираты.