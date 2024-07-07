Платная рыбалка в Челябинской области: от форели до щуки

В Челябинской области часть водоемов для рыбной ловли заселена форелью, осетром и стерлядью. Рыбалка на Зеркальном карьере, одном из самых популярных платных водоемов, была приостановлена в июне. О том, какая рыба водится в платных водоемах и сколько стоит такой улов — в обзоре URA.RU.

Форелевая рыбалка

Форелевую рыбалку предлагает комплекс «Азарт»

Один час рыбалки составит 150 рублей с человека, дополнительно придется оплатить вес пойманной рыбы. За килограмм форели потребуют тысячу рублей, за карпа — 400. Осетр и стерлядь обойдутся в 1 200 рублей, сом — в 450, щука — в 450, а лещ — в 200 рублей за килограмм.

На автомобиле дорога займет порядка часа. По трассе М-5 следует проехать мимо поселка Тимирязевских, доехав до поселка Травники. После следует свернуть направо на проселочную дорогу. У береговой линии будет расположен комплекс.

На базе отдыха «Бирюзовое» рыбалка проходит по путевкам

Один билет обойдется в 200 рублей за день. Там водоем зарыблен сомом, форелью и осетром. Гостям базы в аренду предлагают удочки за 200 рублей, а также садок и подсак за 50 рублей каждый.

Добраться до базы можно по трассе А-310. Следует выехать из Челябинска через поселок Синеглазово, далее — до поселка Сары. На развилке села Еманжелинка следует свернуть на поселок Проходная и проехать по проселочной дороги на озеро Бирюзовое.

В поселке Приморском ловля форели доступна в рыболовном хозяйстве «Белуга»

За летнюю удочку, подсачек и садок придется выложить 200 рублей. Дополнительно рассчитывается и стоимость улова. Осетр обойдется рыбакам в 1300 рублей за килограмм, форель — в 600 рублей, судак — в 250. За килограмм щуки, карпа или лини придется выложить 180 рублей.

Дорога из Челябинска займет около четырех часов. Чтобы добраться до хозяйства, необходимо выехать на трассу М-5. Далее следовать через поселок Травники и повернуть на деревню Сарафаново. Проехать мимо населенных пунктов Кундравы, Филимоново, Ларино, Маслово, Уйское, Петропавловка и Карагайский до Верхнеуральска. Поселок Приморский окажется под Магнитогорском. Там следует заехать на плотину Верхнеуральского водохранилища и следовать согласно вывеске.

Форелевая рыбалка до 2024 года была доступна и на Зеркальном карьере. Однако, как сообщило руководство хозяйства, любительской рыбалки на водоеме больше не предусмотрено.

Платная рыбалка на карпа, сома и щуку

Хозяйство «Малый Кременкуль» предлагает рыбалку как на озере, так и в малых прудах

Рыбалка на весельной лодке обойдется в 500 рублей за шесть часов. При этом плавсредство рассчитано на четырех рыбаков. За ту же стоимость можно порыбачить на рыбацкой байдарке. Лодка с электромотором на троих обойдется уже в тысячу рублей за шесть часов. Устроить отдых можно и на своей лодке. В таком случае цена составит 500 рублей за 12 часов.

На искусственных прудах доступны два тарифа. За рыбалку на щуку потребуют 150 рублей за час, а при использовании спиннинга 300 рублей за шесть часов. Кроме щуки там ловятся карпы, караси и сомы.

Дорога до хозяйства из центра Челябинска займет около 30 минут. Из города стоит выехать через Новоградский тракт, проехав поселок Новый Кременкуль. Съехать с трассы необходимо после развилки на Уральский тракт. Далее — до береговой линии.

Чебаркульский рыбзавод для любительской рыбалки сдает домики

Снять жилье можно на двух-трех человек за три тысячи рублей в сутки. В эту стоимость входит охота на пруду №15, при этом приехать на рыбалку без аренды дома нельзя. В пруду водятся карпы, толстолобики, караси и лещи.

Добраться до места можно выехав из Челябинска через Новоградский тракт. Следует проехать мимо поселков Кременкуль, Большие Харлуши, деревни Марксист и села Кулуево. Добравшись до села Яраткулово следует свернуть на деревню Куянбаева и следовать до деревни Верхние Караси. Там повернуть согласно указателю на деревню Нижние Караси.

В переделах Челябинска платную рыбалку предлагает хозяйство «ЭкоФиш»

Стоимость путевки с понедельника по четверг составит 250 рублей, с пятницы по воскресенье — 300 рублей. За килограмм выловленной щуки придется отдать 350 рублей, за карпа — 300, за карася — 100.

В загородном клубе «Тихая Заводь» рыбалка доступна при аренде апартаментов

За номер эконом придется выложить от 3 500 рублей в сутки. При внесении залога 2 500 рублей гостям также предоставляют снасти Водоем зарыблен форелью, карпом и щукой.

Чтобы доехать до базы из Челябинска, следует выехать на трассу М-5 в сторону Миасса. Держать маршрут по федеральной трассе следует до поворота на поселок Нижний Атлян, там же проехать Верхний Атлян. Через два километра на береговой линии будет находиться дом отдыха.