Вертолет посреди болот и леса: труднодоступная достопримечательность Ямала

В августе 1981 года в болотистом районе Тарко-Сале (ЯНАО) потерпел крушение самый большой вертолет в мире Ми-6 с бортовым номером 21899. Как он оказался посреди ямальской заболоченной лесистой местности и почему стал достопримечательностью, рассказывает URA.RU.

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Вертолет Ми-6

Советский тяжелый вертолет Ми-6 начал серийно выпускаться с 1959 года. За время своего существования крылатая машина поставила 16 авиационных рекордов, среди которых — за самую высокую скорость в 320 километров в час в 1961 году. Вертолет, потерпевший крушение на Ямале был создан в 1964 году на Ростовском вертолетном заводе №168.

Задачи на Ямале

В 60-70-е годы на Севере у многоцелевого вертолета Ми-6 были разнообразные задачи, среди которых геологоразведка газовых и нефтяных месторождений и доставка грузов в города и населенные пункты Ямала. Благодаря грузоподъемности до 12 тонн, вертолет мог брать на борт и на специальный подвес тракторы, автомобили, стройматериалы, провизию, трубы и топливо для обеспечения функционирования строительных объектов и городов. Экипаж Ми-6 255-го летного отряда, который упал в ямальских болотах выполнял задачи для экспедиции геологов, разведывавших залежи нефти.

Почему Ми-6 упал

Вертолет рухнул примерно в 20 километрах от деревни Харампур ЯНАО), что в 60-ти километрах от Тарко-Сале 8 августа 1981 года. После пяти минут после взлета у машины отказали сразу два двигателя и на высоте 150 метров экипаж, применяя все свое мастерство, совершил жесткую посадку в болотистой местности. Пять членов экипажа не пострадали, чего не скажешь о вертолете. Комиссия Министерства гражданской авиации СССР расследовала данное авиапроисшествие и определила причину инцидента.

«Причиной аварии явилось невыполнение бортмехаником требований указания МГА от 11.01.79 №247/у по сливу отстоя топлива, что привело к отказу обоих двигателей», — говорится в результатах комиссии.



Позднее было принято решение о нецелесообразности эвакуировать из болота 33-метровый Ми-6 весом 26 тонн.

Труднодоступная достопримечательность

Широкую известность ямальский Ми-6 получил после того, как туристы с целью сбора мусора отправились по реке Айваседа (правый приток реки Пур). Летом к вертолету можно добраться по воде, но путешественнику придется около километра добираться пешком по болотам. Зимой к достопримечательности можно добраться на снегоходах. Туристы, которые все чаще добираются до места крушения, отмечают ни с чем не сравнимую атмосферу «диссонанса нахождения в глухой лесополосе, где нет ни души и наличия огромного вертолета, величественно лежащего в болоте».

Жители ЯНАО периодически поднимают вопрос о том, чтобы перенести Ми-6 в парк Победы в Салехарде, но данная инициатива не находит отклика у властей. По словам источника агентства, близкого к одному из департаментов, тащить из болота 26-тонную, изрядно проржавевшую машину слишком дорого и нецелесообразно.