Турэксперт порекомендовала четыре живописных российских кемпинга

Походы с палатками всегда любили за романтику песен у костра и приготовленную на нем же гречку с тушенкой. В тренде такой отдых и сейчас, только места для их размещения теперь называются кемпингами и комфорта там больше. Рассказываем, куда поехать этим летом с палаткой.

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Кемпинг "9-й километр"

Где: поселок Джубга, Краснодарский край.

Как добраться: на самолете нужно долететь до Сочи, потом прямо из аэропорта доехать на "Ласточке" до Туапсе (около двух часов в пути и от 470 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе до поселка Джубга (еще час), и останется два километра пешком до кемпинга. Автобусы из Москвы до Джубги ходят от автостанций Котельники и Новоясеневская, в пути надо провести около 20 часов, билеты стоят от 4 700 рублей в одну сторону.

Размещение в кемпинге: место под палатку обойдется от 1 500 в сутки с человека, минимальный срок бронирования – две ночи. В стоимость входят одно место на парковке, пользование туалетом, душем и розетками, Wi-Fi в зоне кафе, лежаки на пляже для каждого гостя и детская площадка.

Этот кемпинг находится прямо на пляже у Черного моря. Место тихое (от трассы отделяет лесной массив), берег чистят вручную, так что ни камней, ни мусора тут нет. Иногда на стоянку даже забредают еноты, что добавляет впечатлений.

За отдельную плату в кемпинге есть баня, аренда мангалов и масок для плавания, а также прачечная. Если нет своей палатки, ее можно взять напрокат: 500 рублей в сутки за двухместную и 700 – за трехместную. А если захотелось больше комфорта, есть бунгало, коттедж, шатер или автодом. Забронировать их можно минимум на две ночи, стоит это от 4 500 рублей в сутки.

"Парк Ладога"

Где: Ладожские шхеры, Приозерский район, Ленинградская область.

Как добраться: сначала нужно доехать до Санкт-Петербурга (на самолете от 2 980 рублей в обе стороны, на поезде – от 2 400 рублей). Затем с Финляндского вокзала на электричке до Приозерска – чуть меньше трех часов в пути и от 420 рублей за билет в одну сторону. От местной турбазы "Тихая гавань" туристов довезут на моторной лодке до кемпинга (трансфер организаторов, 500 рублей с человека в одну сторону), но можно и прогуляться пешком пару километров по лесной тропе.

Размещение в кемпинге: место под палатку – 1 200 рублей в будни и 1 700 рублей в выходные.

Кемпинг для очень сильно уставших от цивилизации: здесь нет ни дорог, ни электричества, ни Wi-Fi. Но совсем без связи никто не останется – сеть ловит неплохо практически на всей территории.

Стоянки под палатки располагаются в тени сосен на берегу Ладожского озера. У каждой есть деревянный настил, столик, скамейка, мангал, котелок, кострище и умывальник. За дополнительную плату можно взять напрокат лодку или сапборд, попариться в бане (и нырнуть прямо из нее в озеро) и прокатиться на пикник на необитаемый остров.

Кроме палаток, в кемпинге размещаются в бунгало или шатре. А если очень хочется уединения, то и в карельской хижине на собственном острове. Стоит более комфортный отдых от 3 200 рублей в сутки в будни и от 3 700 – в выходные.

"Чегем"

Где: Парадром Чегем, Кабардино-Балкария.

Как добраться: самолет из Москвы до Минеральных Вод летит примерно 3,5 часа в одну сторону, билеты стоят от 5 800 рублей туда и обратно. Оттуда удобнее всего доехать трансфером от организаторов (3 500 за легковой автомобиль и чуть больше 2,5 часа в пути). Также можно добраться до кемпинга через Нальчик: от 7 500 рублей за перелет в обе стороны и 2 000 за трансфер от организаторов (1,5–2 часа в дороге).

Размещение в кемпинге: место под палатку – 300 рублей с человека.

Крайне живописное и в чем-то даже легендарное место: пара- и дельтапланеристы приезжают сюда полетать уже более 10 лет, а другие туристы – насладиться видами и посмотреть на расположенные неподалеку Чегемские водопады. Из удобств в кемпинге есть общая кухня с газовой плитой и посудой, душ с автоматическим подогревом воды, электричество, русская баня и кафе.

Если своей палатки нет, ее можно взять напрокат за 700 рублей в сутки с человека – еще и туристический коврик со спальным мешком дадут. Также здесь размещаются в маленьком или большом домике либо в глэмпинге. Стоит это от 1 500 рублей в сутки с человека.

Sky Rancho

Где: Изборск, Псковская область.

Как добраться: сначала самолетом из Москвы до Пскова (1,5 часа в пути в одну сторону и от 8 000 рублей за билет туда и обратно) или поездом с Ленинградского или Восточного вокзала (около 12–14 часов в пути и примерно от 2 000 рублей за билет в одну сторону). Потом на автобусе до Старого Изборска (примерно 50 минут и от 170 рублей за билет в одну сторону) и далее до кемпинга 2,5 километра пешком или на такси.

Размещение в кемпинге: место под палатку обойдется в 1 000 рублей.

Огромная территория в 23 гектара практически не оставляет никаких шансов пересечься с другими отдыхающими. Рядом находится природно-ландшафтный заповедник "Изборск". А на территории кемпинга есть четыре озера, где можно купаться, кататься на лодке и смотреть на лебедей. А у одного из них даже построили баню с купелью.

У каждого места под палатку есть своя зона барбекю, розетка, а также доступ к душевым и туалету. В кемпинге также можно разместиться в небольшом домике с террасой у озера, он обойдется в 6 000 рублей в сутки.