Туристы рассказали о минусах Анапы и где найти чистое море

Анапа пользуется особенно большим спросом, и именно там много песчаных пляжей, они же и самые проблемные. О минусах рассказали туристы из Оренбуржья.

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У берега много водорослей, которые дают неприятный запах, а еще в море предостаточно медуз. Вода, кстати, делятся читатели 56орб, прохладная, около 23 градусов.

Отдыхающие отмечают, что водоросли «украшают» море только на песчаных пляжах, галечные – чистые. Те, кто успел поездить по краснодарским курортам, советуют выбирать Большой Утриш или Сукко – это недалеко от Анапы, можно добраться на общественном транспорте.

В городе же отмечают пляж «40 лет Победы», но им можно любоваться, а купаться только на свой страх и риск, там – камни.

В целом отмечается, что на пляжах очень много людей, дорого или так же, как в Оренбурге, парковки переполнены.

И хоть у российских курортов есть проблемы, в этом году в июле они очень популярны. Сколько будет стоить отдых, мы рассказывали в отдельном материале.