В каких водоемах не стоит купаться

Граждане должны понимать, что далеко не все водоемы в Волгоградской области безопасны.

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Так, большая часть городских и непроточных пресных озер представляют из-за инфекций реальную угрозу. На их дне может оказаться мусор, а на берегу – скользкие камни. Стоит учитывать и сильные течения.

В частности, категорически не разрешается купаться в местах, где стоит знак «Купание запрещено», в непроточных прудах и озерах, в цветущей воде с заросшими берегами, а также в большей части городских водоемов и водоемах около ферм и сельхозугодий.

Если пренебрегать этими правилами, есть серьезный риск заразиться острыми кишечными инфекциями, холерой или брюшным тифом, тяжелыми дерматическими или аллергическими заболеваниями, воспалением слизистых и т. д.