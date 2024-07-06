Гжель: маршрут выходного дня

Мы продолжаем обзор небанальных маршрутов выходного дня по ближайшему Подмосковью и на этот раз отправляемся в Гжель – старинный гончарный край. В него входят около двух десятков деревень и сёл, образующие так называемый «гжельский куст». Именно тут появился и развивается народный художественный промысел с одноимённым названием гжель - узнаваемая во всём мире синяя роспись по белому. Здесь можно заказать экскурсии на производство, пройти мастер-классы, посетить зоопарк и даже отдохнуть на берегу изумрудных карьеров. Рассказываем о главных достопримечательностях Гжели.

© Quto.ru

Гжель

Село Гжель впервые упоминается в духовной грамоте Ивана Калиты в 1330-х годах. Эти места всегда славились своими глинами, а масштабная добыча разных сортов глины велась с середины XVII века. Гжельские глины использовались для аптекарских и алхимических сосудов, обычной гончарной посуды, изготовления кирпича и простых детских игрушек. К 1812 году здесь насчитывалось 25 заводов, выпускающих посуду. По сути, Гжелью стали называть обширный район, состоящий примерно из 27 деревень. Весьма известными были заводы в деревне Кузяево. После 1802 года близ деревни Минино была найдена светлая серая глина, и в Гжели возникло производство полуфаянса. Сначала продукцию расписывали разными красками, а с 20-х годов XIX века стали использовать, в основном, только синюю краску, которую получали из окиси кобальта - по этому цвету и узнаются до сих пор гжельские изделия. Около 1800 года в деревне Володино был найден состав белой фаянсовой массы, а в 1800-1804 годах здесь был основан первый фарфоровый завод. Гжельский фарфор – один из самых узнаваемых символов России во всём мире.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до села Гжель около 40 километров пути по Егорьевскому шоссе. Путешествие можно объединить с посещением Егорьевска: до него от еще 50 км. Либо с посещением Раменского или Жуковского.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова»

Интересно посетить музеи и мастер-классы, связанные с гжельским русским народным промыслом. Например, Музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова» хранит память об искусствоведе Александре Салтыкове, секретаре правления Союза художников СССР, под чьим руководством в своё время был возрождён керамический промысел в Гжели. Здесь проходят выставки, мастер-классы и творческие занятия.

© Сергей Пятаков / РИА Новости

© Сергей Пятаков / РИА Новости

© Сергей Пятаков / РИА Новости

Музей Гжельского промысла Музей Гжельского промысла в селе Речицы предлагает не только экскурсии по выставочным залам, но и мастер-классы с уроками живописи в технике «Гжель», экскурсии на производство, чаепитие с самоваром. Экскурсионный тур по цехам с возможностью заглянуть в реальные мастерские художников предлагает и объединение «Гжель», и Гжельский фарфоровый завод.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Синь России

Есть в Гжели и свой мини-зоопарк. Он расположен на территории Гжельского завода художественной росписи (Синь России). А территория эта весьма неординарная: в тени деревьев - пруд с фонтаном, гусями и утками. Рядом - заводская часовенка. В административном здании располагается зимний сад. Здесь же находится комната отдыха, стилизованная под русскую избу. Здесь также проходят экскурсии, мастер-классы и чаепития. Будьте внимательны, экскурсии на территории всех заводов обычно проводятся по предварительной записи. Информацию уточняйте на официальных сайтах.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Гжельский зоопарк

Гжельский зоопарк работает каждый день. Посетить его просто - купить билет на входе. Здесь вы увидите лам, верблюда, страуса, павлина, коз и пятнистых оленей, пони, домашних осликов, других животных и птиц.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна Гжельского государственного университета

А ещё существует Музей декоративно-прикладного искусства Гжельского государственного университета. Он был основан в 1994 году и показывает работы из шамотной массы, майолики, фаянса, полуфаянса и фарфора, а также уникальные артефакты, повествующие об истории гжельского промысла. В экскурсионную программу входит знакомство с керамическим производством, посещение выставочных залов, проведение мастер-классов по лепке, росписи и гончарному делу, а также анимационные программы и чаепитие.

Будьте внимательны: несмотря на то, что в Интернете на картах написано, что музей работает каждый день, в начале июля на входе в университет нам сообщили, что музей функционирует только во время учебного года и откроется осенью. А перед поездкой нужно связываться с представителями музея через контакты на официальном сайте университета.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

А ещё на территории Гжельского государственного университета расположился уникальный музей под открытым небом, собравший разнообразные произведения искусства из шамотной глины.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Храмы Гжели

Часовня иконы Божией Матери Воспитание была заложена в 2003 году. Декоративное оформление часовни в гжельских традициях выполнили дипломники художественного отделения Гжельского государственного университета.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Вознесенская церковь в селе Речицы построена на пожертвования купцов и простых прихожан. Главный придел в честь Вознесения Христова был освящён в 1860 году, приделы в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя святого великомученика Георгия Победоносца - в 1866-ом. В селе Новохаритоново красуется церковь Георгия Победоносца. У реки Якубовка есть Часовня Николая Чудотворца на святом источнике.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Гжельские карьеры

Кроме познавательной программы, в Гжели можно устроить отдых на природе – на берегу Гжельских карьеров, что рядом с деревней Коняшино. Карьеры заполнены водой изумрудного цвета.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

На берегу одного из карьеров организован пляж, где можно воспользоваться платными услугами, взяв в аренду беседку, лодку, лежак и пр. Кто-то привозит свои надувные лодки или сапы или просто отдыхает на травке, любуясь видами.