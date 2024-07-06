Куда можно отправиться на выходных в Ростовской области

Ростовская область, 6 июля 2024. DON24.RU. Лето – самое удачное время для путешествий и небольших поездок. Специально для вас мы подготовили топ мест, которые можно посетить неподалеку, чтобы разнообразить свои выходные.

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Замок Лакиера

Старинная усадьба в поселке Золотая Коса под Таганрогом, построенная в 1861 году. В 1994 году замок был признан единственным строением в стиле русской неоготики в Ростовской области. Это место имеет богатую историю. Раньше там было производство кирпича и черепицы, сады, ферма, виноградники. В советское время из приусадебного хозяйства сделали совхоз, а в главном здании открыли Дом культуры. Сейчас кроме естественного разрушения памятнику архитектуры XIX века угрожает и подступающее Азовское море. Многие годы активисты боролись за осуществление реставрации, но этот вопрос никак не продвигается. Стоит посетить это загадочное место, увидеть вживую памятник архитектуры и насладиться прекрасным видом побережья, а также устроить пикник. Доехать до усадьбы можно на электричке, автобусе или машине.

Богудония

Если вы окажетесь в Таганроге, стоит вспомнить о таком живописном месте, как Богудония. Это рыбацкий поселок в самом центре города, который находится на берегу Таганрогского залива и ограничен ул. Шевченко, Никольской балкой и переулком Рыбным. Богудония имеет интересную историю и даже местные легенды. На фоне заброшенных таганрогских домов снимали фильмы, о Богудонии упоминали авторы в стихотворениях, романах, картинах. В этом районе можно посетить Свято-Никольский храм, а потом спуститься к берегу и насладиться видом.

Мержаново

Идеальное место для семейного пикника всего в часе езды на электричке из Ростова-на-Дону. Это хутор в Неклиновском районе Ростовской области, находится на высоком берегу Таганрогского залива. Туда стоит ехать, чтобы насладиться тишиной и спокойствием, посмотреть на маяк, который стал местной достопримечательностью после съемок в телесериале «Смотритель маяка», а также сделать атмосферные снимки.

Вешенская

Старая донская станица, которая получила мировую известность благодаря роману ее жителя Михаила Шолохова «Тихий Дон». Из Ростова-на-Дону до Вешенской ехать 5–6 часов на машине. Первым делом стоит посетить дом Шолохова, в котором он прожил первые 7 лет после переезда в станицу, а также его усадьбу, которая находится неподалеку. На центральной площади станицы стоит красивая Михайловская церковь, от которой можно спуститься к Дону, чтобы прогуляться по Вешенской набережной и увидеть скульптуру «Григорий и Аксинья», перевезенную в станицу из Ростова-на-Дону.

Старочеркасск

В 35 километрах от Ростова-на-Дону находится станица Старочеркасская, которая расположена на правом берегу реки Дон. Помимо того, что столица Донского казачества имеет множество достопримечательностей, которые интересно будет посмотреть, ее продолжают активно благоустраивать. Сейчас там можно посетить живописный Ефремовский парк на южной окраине станицы. На его территории находится Воскресенский войсковой собор, памятник атаману Матвею Платову, Даниловский бастион Черкасской крепости. На центральной аллее станицы художники, мастера гончарного дела и прочие торговцы привлекают туристов разнообразием сувениров. Парк оборудован детской площадкой, навесом, аллеей. Местные гостиницы и ресторан похожи на старинные казачьи дома, что делает это место еще более атмосферным.