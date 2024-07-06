В декабре 2025 года будет разработан прозрачный турпоезд

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году разработает прозрачный вагон в составе туристического поезда. Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров.

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«В следующем году хотим сделать большой прозрачный вагон, чтобы можно было из вагона как раз смотреть. Но это декабрь 2025 года», – уточнил топ-менеджер.



Белозеров подчеркнул, что Россия богата красивой природой и живописными пейзажами, поэтому «сделать именно такой необычный подвижной состав» было делом времени.

РЖД постоянно обновляют свой подвижной состав, кроме тематических поездов есть и специализированный подвижной состав. Речь идет об обзорных вагонах, а также тех, в которых можно проводить общие мероприятия – это вагоны с большим свободным пространством. Также есть вагон-лекторий, и специализированные вагоны просто для того, чтобы удобно было наслаждаться видом за окном, подытожил Белозеров.