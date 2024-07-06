Заблудившийся в горах Сочи турист рассказал, как провел четыре дня в лесу

Спустя месяц 23-летний Данил, которого спасатели искали четыре дня в Сочи, рассказал, как выжил в горах, блуждал по лесу и что чувствовал, когда его нашли. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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Днем 4 июня он решил съездить на Ореховские водопады. Перешел реку Сочи, поднялся в гору на хребет Алек, долго плутал по лесу, хотел выйти в СНТ "Озерное", чтобы вызвать такси, и понял, что заблудился. Он планировал дойти до водопада, перейти речку и поплавать, поэтому в лес он пошел в шлепках.

"Я пошел, как мне казалось, по ровной местности, - вспомнил Данил. - Но в темноте очень плохо вижу из-за проблем со зрением. В итоге у меня нога слетела вниз, и я полетел по скользким камням. Был какой-то каньон с речкой, скользко. Пролетел, казалось, метров шесть вниз, ударился головой, вспышка и все, отключился. Проснулся с заплывшим глазом, футболкой в крови".



Все эти четыре дня он ничего не ел. С собой взял две бутылки воды по 0,5 литра, но сами бутылки выкинул, о чем потом пожалел. Потому что нечем было набрать воду из реки. В первый и второй день находил ручьи. Вода текла тонкой струйкой, и набрать ее в руки не получалось. Сворачивал трубочку из листьев и пил через нее. Кроме того, у него была зажигалка, но он ее потерял, как обувь и телефон, который разрядился.

"Постоянно кусали меня за руки и за ноги насекомые, было чувство, что ходили за мной по пятам, - сказал молодой человек. - Для сна я пытался находить более или менее ровные поверхности: либо на каком-то дереве упавшем поспать, либо на плоских и ровных камнях. Собирал листву, чтобы было помягче. По ночам было холодно, как-то проснулся, а вся листва была мокрая. Или от дождя, или просто от влажности. В ту ночь меня аж трясло от холода".



Данил отметил, что у него неспортивное телосложение, но он вынослив. Поэтому парень много ходил, поднимался в горы, пытался найти выход из леса. На третий день даже не пил воду, потому что не мог ее найти, да и сильно ослаб. На четвертый день уже не мог идти, засыпал с мыслью о том, что если сегодня его не найдут, то это будет последний день.

"На третий день я уснул еще с заходом солнца и пришел в себя только в обед четвертого дня, когда услышал вертолет, - заключил Данил. - Я понял, что это за мной. Начал орать во все горло и спасатели, искавшие меня в лесу, откликнулись! Они кричали - Даня, Даня, не Данил. Тогда подумал, что это кто-то из знакомых меня ищет".



Данил поблагодарил спасателей за настоящую мужскую работу, пожелал им здоровья, всегда выходить целыми из таких сложных поисковых операций и поменьше работы, а значит, и пострадавших.