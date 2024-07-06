Эксперты назвали города с самыми дешевыми номерами в отелях

Определены российские и зарубежные города, где летом средние цены за проживание в гостинице самые низкие.

Специалисты OneTwoTrip проанализировали стоимость 3-звездочных гостиниц в период с июля по сентябрь и составили рейтинг из 20 бюджетных направлений.

В России самым дешевым оказалось проживание в Ростове-на-Дону — в среднем две тысячи рублей за номер в сутки. За ним следуют Смоленск (2,1 тысячи рублей) и Уфа (2,3 тысячи).

Городов, где ночь в отеле летом стоит менее трех тысяч рублей, довольно много, отметили эксперты. К примеру, в Астрахани она обойдется в 2,4 тысячи рублей, в Краснодаре, Перми и Твери — 2,5 тысячи.

Стоимость отелей за рубежом оказалась даже привлекательнее, чем в российских. Выгодным будет отдых в Азии. К примеру, во вьетнамском Дананге до конца сентября можно забронировать номер в «трешке» всего за 1,2 тысячи рублей в сутки, в Бангкоке — за 1,4 тысячи, в Куте — за 1,5 тысячи.

Бюджетным жильем могут похвастаться и вьетнамский Ханой (там номер стоит в среднем 1,6 тысячи рублей), таиландский Пхукет (1,8 тысячи), малазийский Куала-Лумпур (две тысячи рублей).

Не превысит трех тысяч рублей и отдых в номере 3-звездного отеля в Паттайе и Убуде.

Ранее сообщалось, что российские курорты превзошли турецкие по числу бронирований в июле.