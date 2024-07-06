2000 любителей экстрима прокатились на «Мельнице» в Волгограде

За неделю после официального открытия аттракциона его посетили сотни жителей и гостей областной столицы.

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Аттракцион «Мельница» в ЦПКиО поднимает посетителей на высоту 17,5 метров и вращает по часовой стрелке. Закрепленные лопасти, в которых находятся люди, крутятся по непредсказуемой траектории, сообщила администрация парка.

Перед началом сеанса отдыхающие проходят взвешивание, измерение роста, а также инструктаж по технике безопасности. Затем их фиксируют дугой безопасности с замком. Предусмотрена автоматическая блокировка объекта при появлении незакрепленных мест.

Добавим, что в парке ведется строительство еще одного высотного аттракциона, который будет включен в экстрим-зону ЦПКиО.