Туристы отдают предпочтение этому виду отдыха: спрос растет ежегодно на 20%

АТОР: в России каждый год увеличивается спрос на многодневные круизы по рекам

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В России в геометрической прогрессии растет популярность речных круизов, с 2022 года количество туристов, которые предпочитают этот вид отдыха, увеличивается каждый года на 20%.

Во время многодневного круиза путешественники могут в спокойной атмосфере увидеть красоты природы родной страны и отдохнуть с комфортом. Каюта практически ничем отличается от номера в гостинице, а в ресторанах отменная кухня с разнообразным меню.

По подсчетам экспертов отрасли, в прошлом году в круизах побывали 750 тысяч туристов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что в 2024 году спрос еще вырос, причем наблюдается раннее бронирование.

Туристы начали покупать летние круизы еще зимой. У нас пик продаж пришелся на январь, чего никогда не было. Вот эта вот дальновидность и долгосрочное планирование приятно удивили нас и наших партнеров, которые фактически исполняют круизы. Пик спроса — это три-семь дней с выходом из Москвы и других городов. Всего за навигацию у нас выходит 4000 рейсов, – уточнил вице-президент.



В определенный момент спрос превысил предложение, а в настоящее время разрыв между спросом и предложением просто колоссальный, отмечает Ромашкин. Круизы в сравнении с отелями подорожали в меньшей степени: если цены на отели в 2024 год к году выросли на 14-15%, то круизы только на 10-11%.

Из развлечений на борту судна для взрослых различные мастер-классы, игровые программы, живая музыка. Есть тематические круизы с привлечением культуролога или научного деятеля. Вечером предлагается караоке и дискотека, детей развлекает аниматор. Лидеры-компании рынка речного туризма в 2023 году отчитались о росте выручки и загрузке бортов до 85%.