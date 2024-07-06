Туристам назвали самое выгодное направление для отдыха на пляже

Наиболее выгодно отпуск в середине июля можно провести в Абхазии — цены туров начинаются от 87 тысяч рублей с завтраками на двоих на десять ночей. Дешевые пляжные направления для летнего отдыха россиянам Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Global Look Press

Чуть дороже обойдется десятидневный отдых в Сочи — от 100 тысяч рублей на двоих. Замыкают пятерку самых доступных направлений ОАЭ (121 тысяча рублей), Хайнань (123 тысячи рублей) и Египет (131 тысяча рублей).

Ранее стало известно, что летом 2024 года поездка в Европу на неделю обойдется россиянам от 250 тысяч рублей. Итоговые расходы на отпуск зависят от цен на авиабилеты. Перелет в города Европы и обратно в среднем обходится в 50-120 тысяч рублей.