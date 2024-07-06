Аналитики составили портреты типичных пассажиров поезда и самолета

Аналитики «Туту.ру» составили портреты типичных пассажиров поезда и самолёта на основе анализа покупок авиа- и ж/д-билетов. RT ознакомился с результатами исследования.

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Как выяснили эксперты, типичный пассажир поезда — мужчина по имени Александр.

«Ему 40 лет, и он предпочитает путешествовать летом, в июле и августе. Билеты приобретает за 20—22 дня до поездки», — подчёркивается в исследовании.



По словам аналитиков, чаще всего Александр покупает ж/д-билеты в будние дни, а отправляется в поездку в пятницу или воскресенье.

Как добавили в сервисе, типичного авиапассажира зовут Елена, ей 47 лет.

«Она тоже предпочитает путешествовать в июле и августе, а за год в среднем тратит на авиабилеты 64 тыс. рублей», — заявили специалисты.



Чтобы запланировать полёт на летние месяцы, Елена покупает авиабилеты эконом-класса за 25 дней с вылетом в пятницу или субботу, отмечается в материале.

Обычно она путешествует с партнёром или одна, реже — с детьми, заключили в компании.

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