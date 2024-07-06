В Северной Осетии более 500 млн рублей направят на создание модульных гостиниц
Более 500 млн рублей направят на создание модульных гостиниц в районах Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Сергея Меняйло с инициаторами проектов, получивших гранты на строительство модульных гостиничных комплексов.
"В основном строительство модульных гостиниц планируется в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах республики. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.
Мера государственной поддержки стала доступна благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
Глава Северной Осетии напомнил авторам проектов, что строить объекты нужно не в ущерб природе.
"У нас в [Северной] Осетии много красивых мест, и важно при установке модульных домов учитывать, как они впишутся в ландшафт. Еще раз всем хочу сказать, что строить гостиницы, кафе и рестораны возле объектов культурного наследия мы никому не позволим", - сказал Меняйло, чьи слова цитирует пресс-служба.