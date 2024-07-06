В Северной Осетии более 500 млн рублей направят на создание модульных гостиниц

Более 500 млн рублей направят на создание модульных гостиниц в районах Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Сергея Меняйло с инициаторами проектов, получивших гранты на строительство модульных гостиничных комплексов.

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"В основном строительство модульных гостиниц планируется в Алагирском, Ирафском и Пригородном районах республики. На эти цели из федерального бюджета выделено более 500 млн рублей", - говорится в сообщении.



Мера государственной поддержки стала доступна благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Глава Северной Осетии напомнил авторам проектов, что строить объекты нужно не в ущерб природе.