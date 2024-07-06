Самые переоцененные достопримечательности Северо-Запада России

Северо-Запад России богат выдающимися музеями, памятниками и природными красотами. Ежегодно они манят к себе сотни тысяч или даже миллионы туристов. Но не все покидают эти известные места с положительными впечатлениями. О том, какие достопримечательности вызывают у гостей чувство разочарования от посещения и почему оно возникает – в материале «ФедералПресс».

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Почему люди разочаровываются в известных памятниках и местах

Одна из главных причин разочарования гостей в выдающихся памятниках или местах – желание коммерсантов заработать на подобных территориях, считает туристический эксперт Элеонора Лебедева.

«При этом для самого развития достопримечательности никто ничего не делает. Например, многие проводят фестивали. Но часто они делаются «для галочки», связь с местом действия крайне отдаленная. В итоге от таких мероприятий остается мусор и не самое приятное впечатление», – подчеркивает Лебедева в беседе с «ФедералПресс».



Она отмечает, что раскрученные объекты довольно часто притягивают столичных коммерсантов, которые строят вблизи гостиницы или рестораны с завышенным ценником.

«Однако сервис там, как правило, никакой. Поэтому люди чувствуют себя обманутыми», – подчеркивает Лебедева.



Профессор и доктор философских наук Сергей Аванесов видит в разочаровании и культурологическо-технологический подтекст. По его словам, лицезрение достопримечательностей живьем – это пространственный опыт, «когда ты видишь все стороны и грани памятника или природного явления».

«Однако соцсети приучили нас к отретушированному изображению с одного ракурса – бледной тени реальности. Дальше многим уже просто тяжело воспринимать, погружаться в контекст места – это проблема клипового мышления. Мы приучены к быстрым эмоциям из-за бесконечных лент. Поэтому человек, когда видит «вдолгую», часто испытывает визуальный стресс», – подчеркивает в разговоре с «ФедералПресс» Аванесов.



Мусор, плохой сервис, огромный ценник в архангельском парке

Кенозерский национальный парк в Архангельской области является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его территория – 140 тыс. га. Сюда едут любители уникальных флоры и фауны, красивых пейзажей и единения с природой. Отмечается, что здесь можно встретить даже представителей животных, не характерных для северо-западных широт.

Однако не все так радужно. На сайтах с отзывами посетители периодически жалуются на замусоренную обочину, проблемы с сервисом и желание «нагреться» на туристах. Как комментируют некоторые гости – «ценники Краснодарского края».

«Отдохнули хорошо, но двоякое чувство, что нас хотят облапошить, никак не отпускало. Уехали раньше положенного срока, потому что сдали нервы», – гласит один из отзывов.



Также путешественники иногда пишут про некошеную траву и туалеты, заросшие крапивой. Однако и положительных отзывов у парка достаточно.

Вологодский Дед Мороз уже не тот

В Вологодской области гости часто критикуют резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Зимой сюда съезжается множество туристов. Тут оборудованы зимний сад, кузница и настоящий русский терем. Вроде бы звучит, как сказка для ребенка. Но многие взрослые в отзывах называют усадьбу старого волшебника «фабрикой выкачивания денег».

«Тут просто конвейер. Аниматоры на тропе сказок говорят что-то невнятное, притянутое за уши. Связи происходящего со сказочными персонажами минимум, цель не ясна, результат не понятен», – пишет раздосадованный родитель.



По его словам, встреча с Дедом Морозом продлилась всего пять минут и во многом ограничилась только фотографией. Также гости часто жалуются на необоснованно высокие цены и потребительское отношение к гостям.

«Сказка была неполной», – раздосадованно отметил один из гостей резиденции, ребенок которого так и не увидел Деда Мороза.



Городские ворота среди советских панелек в Калининграде

Городские ворота в Калининграде считаются одним из самых узнаваемых символов города. Они построены в готическом стиле. Всего ворот семь, они расположены в разных частях – и поэтому между ними туристам предлагают гулять пешком или проехаться на туристическом автобусе.

Посетители жалуются, что экспозиции в музеях ворот довольно «маленькие и бедные», а большая часть экспонатов является копиями. Некоторые туристы отмечают, что экскурсоводы выполняют свою работу «без огонька». При этом вокруг немецких старинных ворот красуются обычные советские панельки, что не добавляет памятникам антуража. Впрочем, это проблема почти всех калининградских достопримечательностей.

Где в Карелии крайне дорого и ничего нельзя

Кижи в Карелии – самый известный музей в республике. Он интересен как архитектурный и этнографический объект. На территории расположены памятники деревянного зодчества и уникальный собор, который обязательно встречается во всех путеводителях по сокровищам Северо-Запада.

Однако посещение Кижей – очень дорогое занятие. Поездки из Петрозаводска на теплоходе обойдутся минимум в пять тысяч рублей. При этом придется заплатить за вход в парк и за посещение каждого объекта отдельно. При этом людей вокруг – огромное число.

«Очереди толкающихся и пахнущих старушек, впрочем, при посадке то же самое, видимо, боятся, что уедут без них», – гневается один из комментаторов.



Многие отмечают, что в музее проблемы с сервисом и организацией питания. Точек с едой совсем немного, ассортимент там разбирают почти сразу, поэтому многие гости остаются голодными.

«Отношение в сувенирных лавках к туристам как к скоту, хамят, грубят, чуть ли не посылают, ценник соответствующий», – рассказывает один из разочарованных гостей.



При этом, по его словам, в Кижах «запрещено абсолютно все»: воду пить нельзя, перекусить даже булочкой ребенку – нельзя.

Дворец в Ленобласти, где покажут мало

Большой Гатчинский дворец – одно их главных сокровищ в Ленобласти. Его перестраивали множество раз, но он все равно представляет большую историческую и архитектурную ценность.

Посетители довольно часто жалуются, что многие интересные объекты для посещения внутри дворца недоступны. Также многие высказывают претензию в «неинтересности» экскурсий.

«Свободного времени на осмотр парка и тем более города не дали. Т. е. нас просто доставили до дворца и привезли обратно», – расстраивается один из туристов.



Музей про уродцев без уродцев в Петербурге

Один из самых известных музеев Северной столицы – кунсткамера. Его основал Петр I в 1714 году как «кабинет редкостей». Там собирали различных «уродцев» и прочие диковины. Но сейчас посетители, ожидающие увидеть такие экспонаты, часто остаются разочарованными, потому как многие «уроды» исчезли из экспозиций – их заменили восковыми фигурами. При этом даже их сложно внимательно рассмотреть из-за постоянных толп и очередей.