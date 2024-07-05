Есть ли шанс у туристов в России заразиться амебой, пожирающей мозг: объяснили специалисты

В российских водоемах не живет амеба, «пожирающая мозг», сообщил Роспотребнадзор. Так ведомство отреагировало на сообщения СМИ о том, что в Израиле мужчина попал в госпиталь с воспалением мозга после отдыха на местном пляже.

© tourdom.ru

Болезнь, которой заразился израильтянин, называется неглериоз. Его симптомы – тошнота, слабость, вялость, лихорадка и головная боль. Позже начинаются галлюцинации и судороги. Вылечить больных удается редко, они обычно умирают на 1–18-й день.

Все эти неприятные симптомы вызывает амеба Naegleria fowleri. Ее можно подхватить в Индии, Пакистане или на южном побережье США. По данным Роспотребнадзора, в России случаи неглериоза не регистрировали.

В отечественных водоемах можно заразиться более привычными болезнями, например, ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А или грибком. Чтобы этого избежать, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют купаться в специально оборудованных зонах. Там вода прошла санитарную проверку, поэтому риск чем-нибудь заболеть после отдыха минимален.

Ранее TourDom.ru писал, что пациентка пожаловалась на заражение сальмонеллезом в турецком отеле.