В Нижегородской области почти не осталось свободных номеров в отелях

В Нижегородской области почти не осталось свободных мест в отелях, гостиницах и хостелах: их загрузка составляет 97%. Какие места в регионе пользуются наибольшим спросом у туристов, рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

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Загрузка гостиниц в выходные достигает 97%, в будние дни — 90%.

В целом на июль в регионе уже забронировали около 90% номерного фонда, а на август – более 70%. В среднем туристы остаются в Нижегородской области на четыре ночи. Самыми популярными местами для посещений у них являются Нижний Новгород, Городец, Арзамас, Дивеево, Семёнов, Чкаловск и Выкса.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что туристический сбор пока не планируют вводить в Нижегородской области в 2024 году.