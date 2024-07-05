Отдых на Азовском море в 2024 году: восемь курортов для недорогого отпуска

Курорты Азовского моря ценят за спокойствие, малое количество туристов и невысокую стоимость жилья. Море здесь неглубокое, теплое и с плавным спуском, поэтому сюда часто ездят с детьми. Тем, кто любит места с активной ночной жизнью, здесь будет скучно. Но если вы хотите сбежать от шума, планируете бюджетный отпуск и не готовы лежать на пляже в толпе, стоит рассмотреть тихий отдых на Азовском море. «Лента.ру» рассказывает про его популярные курорты, как до них добраться и чем там заняться, где остановиться, во сколько обойдется проживание и почему цены на жилье там дешевле, чем на курортах Черного моря.

© РИА Новости

Ейск

Цена проживания: от 2000 до 8000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на поезде или автобусе;

Чем заняться: пляжный и лечебный отдых, виндсерфинг.

Как добраться

Аэропорт Ейска находится на реконструкции, а полеты в Краснодар и Ростов-на-Дону приостановлены. Однако можно долететь до Сочи и оттуда добраться по железной дороге.

В Ейск ходят прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Плацкарт стоит от 4,5 тысячи рублей. Поезда идут больше суток: из Москвы — от 29 до 32 часов, из Санкт-Петербурга — 39 часов. Также недалеко от города есть узловая железнодорожная станция Староминская, на которой останавливаются поезда из многих крупных городов. Можно доехать до нее, а затем пересесть на электричку до Ейска. Последний отрезок пути займет полтора часа.

Автобус из Краснодара идет от трех до пяти часов. Билет стоит от 1,2 тысячи рублей. Есть прямые рейсы из Москвы — стоят примерно столько же, сколько билет на поезд, и в пути нужно потратить 16 часов.

Чем заняться

Ейск — главный курортный город Азовского моря. Он находится на Ейской косе, на берегу Таганрогского залива и рядом с Ейским лиманом. В городе много гостиниц, апартаментов и гостевых домов, а также санаториев.

В Ейске разнообразные пляжи — галечные и песчаные. Центральный пляж — самый спокойный, без больших волн, с песком и пологим спуском. На краю города сильные волны и ветер. Благодаря этому можно заниматься активными видами спорта на любой вкус, прежде всего виндсерфингом и кайтсерфингом. На побережье Азовского моря расположены станции серфинга, где можно взять оборудование напрокат.

Город подходит для размеренного и тихого отдыха с семьей. Для детей есть океанариум, дельфинарий, аквапарк и террариум. Можно приехать сюда подлечиться. В Ейске расположен сероводородный источник, неподалеку находится Ханское озеро с целебной грязью, а степной климат в сочетании с морским воздухом хорошо влияет на здоровье.

Голубицкая

Цена проживания: от 1500 до 6000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на автобусе от Темрюка;

Чем заняться: пляжный и лечебный отдых.

Как добраться

Станица Голубицкая расположена на берегу Темрюкского залива. Это один из самых отдаленных курортов на Азовском море. Там нет железнодорожной станции. Добираться нужно через город Темрюк — оттуда в Голубицкую ходят автобусы, маршрутки и такси. Ехать примерно 18 минут.

Попасть в Темрюк проще всего на рейсовом автобусе с автовокзала Анапы. Дорога займет полтора часа, билет обойдется в 200-350 рублей.

Чем заняться

Голубицкая популярна у туристов. По всей станице много кафе и ресторанов, побережье застроено отелями, базами отдыха и гостевыми домами. Это идеальное место для уютного и размеренного отдыха. Большинство пляжей бесплатные, но там могут попросить деньги за аренду шезлонгов.

Рядом с Центральным пляжем есть грязевое озеро. Целебным считается его верхний слой с черным илом, насыщенный сероводородом.

Другая визитная карточка станицы — долина лотосов, куда возят интересные экскурсии по воде. Лотосы запрещено срывать, но с ними можно сфотографироваться. На экскурсию в долину приезжают со всего Краснодарского края.

В станице работает аквапарк, а на берегу есть водные развлечения вроде проката бананов, плюшек, катания на катерах. Также работает крокодиловая ферма.

Приморско-Ахтарск

Цена проживания: от 1500 до 7000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на автобусе;

Чем заняться: пляжный отдых, рыбалка.

Как добраться

В городе нет железнодорожной станции. На автовокзал приходят рейсовые автобусы из Краснодара, Геленджика, Новороссийска и Ростова-на-Дону. Дорога из Краснодара займет 3 часа 20 минут, билет стоит от 930 рублей.

Чем заняться

Приморско-Ахтарск находится на берегу нескольких лиманов, где водятся судак, окунь и тарань. «Город не так популярен, в отличие от соседних курортов, но славится многообразием и количеством рыбы, которое собирает большое количество рыбаков круглый год. Инфраструктура налажена и способствует комфортному отдыху с детьми, но развлечения являются слабой стороной города», — отметила в разговоре с «Лентой.ру» руководитель маркетплейса экскурсионных туров «Слетать.ру» Ксения Андрианкова.

Жилье можно найти преимущественно в частном секторе, гостевые дома предлагают номера по 1500–2000 тысячи рублей за ночь.

Курорт достаточно бюджетный, людей здесь мало, а пляжи мелководные и песчаные.

В городе есть заброшенный маяк, который любят посещать и фотографировать туристы. Он в плохом состоянии и подниматься следует осторожно, на свой страх и риск.

Неподалеку также расположены Ахтарские соленые озера с лечебной грязью, природный заказник «Лотос» и дикие пляжи, куда ездят с палатками.

Кучугуры

Цена проживания: от 1500 до 6000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: автобусом из Темрюка;

Чем заняться: пляжный и лечебный отдых.

Как добраться

Из Темрюка в Кучугуры дважды в день ходит автобус номер 107. Билет стоит около 80 рублей, на маршруте 20 остановок. А до Темрюка можно доехать на автобусе из Анапы. Он едет полтора часа, билет стоит 200-350 рублей.

Чем заняться

Кучугуры — небольшой поселок, растянувшийся по побережью Темрюкского залива. Здесь чистые песчаные пляжи, оборудованные туалетами и раздевалками, но есть и дикие.

«Пляжи особенно пользуются спросом, так как море в районе прогревается быстрее, чем на Черноморском побережье. В Кучугурах спокойно, что является преимуществом курорта, но из активных развлечений можно посетить парк аттракционов "Емеля", картинг, покататься на катамаранах и бананах», — рассказала Ксения Андрианкова.



Кучугуры известны персиковыми садами. Большинство из них находятся при въезде в город — там же фрукты можно купить, стоят они дешево.

В поселке на мысе Пеклы находится грязевой вулкан «Плевак». Это 30-метровый кратер, наполненный целебной грязью. Платить за него не нужно, место дикое и расположено в нескольких шагах от побережья: туристы окунаются в грязь и сразу идут смывать ее в морской воде. В 15 минутах езды от поселка есть еще один действующий грязевой вулкан Тиздар.

Выше по побережью от Кучугур, в самой северной точке Таманского полуострова, находится «Таманская Швейцария». Это красивая долина с холмами, оврагами и большим озером. Очень живописное место, которое обязательно стоит посетить. Рядом с ним — хутор Приазовский, где можно зайти в кафе и отдохнуть.

Должанская

Цена проживания: от 2000 до 4000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на автобусе из Ейска;

Чем заняться: пляжный и лечебный отдых, кайтсерфинг.

Как добраться

От Ейска на автобусе или маршрутке. Автобус идет полтора часа, билет стоит 157 рублей. До Ейска ходят поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также автобус из Краснодара.

Чем заняться

Станица находится неподалеку от Ейска и расположена в основании Долгой косы. С одной стороны у нее Таганрогский залив, с другой — открытое Азовское море. Пляжи есть и там и там, с песком, полным ракушек. Многие находятся рядом с кемпингами и туристическими базами, но пользоваться ими можно бесплатно.

На Долгой косе ветрено, поэтому там занимаются кайтсерфингом и виндсерфингом. Есть прокат оборудования и школа, где обучают детей и взрослых.

В станице, через дорогу от побережья, находится Лебединое озеро с лечебной грязью. Зайти в него получится только со стороны моря, так как остальные берега скользкие и заболоченные. На пляже много маленьких ракушек, так что лучше ходить по нему в специальной обуви — аквашузах.

Тамань

Цена проживания: от 2000 до 7000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на автобусе из Краснодара или Темрюка, на электричке из Анапы;

Чем заняться: пляжный отдых.

Как добраться

Тамань находится около Крымского моста, ближайшая железнодорожная станция — Тамань Пассажирская. Туда ходят электрички из Анапы. Дорога занимает полтора часа, билет стоит 470 рублей.

В Тамани есть автовокзал, куда приходят автобусы из Краснодара, Темрюка, Новороссийска, Армавира. Путь из Краснодара займет четыре-пять часов, билет стоит от 1138 рублей.

Чем заняться

Тамань — станица с населением в 10 тысяч человек, растянувшаяся по всему южному побережью Таманского залива. История этого места насчитывает 2,6 тысячи лет: сначала там стоял древнегреческий город Гермонасса, затем — византийский Таматарха. В самом поселке от древности ничего не осталось, но дальше по побережью можно посетить музей-заповедник «Фанагория», где можно посмотреть руины античного города.

Считается, что в Тамани самая чистая вода в Азовском море, ведь побережье омывает Керченский пролив.

Это тихий семейный курорт. Из Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени» встретился с контрабандистами.

Кроме того, в пяти километрах от Тамани находится Маркитанское озеро с лечебной грязью. Чуть южнее расположена Карабетова сопка с грязевыми вулканами, но там не купаются — море далеко и помыться негде. Грязь обычно забирают с собой для домашних процедур.

Пересыпь

Цена проживания: от 1500 до 7000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на автобусе из Краснодара и Темрюка;

Чем заняться: пляжный и лечебный отдых.

Как добраться

В поселок ходят автобусы из Краснодара и Темрюка. Дорога из Темрюка занимает полчаса, до него можно за полтора часа доехать на автобусе из Анапы. Автобус из Краснодара идет два-три часа, билет стоит от 950 рублей.

Чем заняться

Поселок находится между Темрюкским заливом и Ахтанизовским лиманом. Это маленький курорт с песчано-ракушечными пляжами, туристов здесь немного. Рядом с Пересыпью расположены станица Голубицкая и Кучугуры.

Вокруг поселка — три грязевых вулкана: Ахтанизовский, Цымбала и Тиздар. Они действующие, и лечебная грязь обновляется там постоянно. Самый популярный — Тиздар, туристы ездят туда ради лечебных ванн с минеральными веществами.

Как и в других лиманах, здесь водится много рыбы — лещи, караси, карпы. Места для рыболовов благоустроены, и туда пускают за символическую плату.

Таганрог

Цена проживания: от 2000 до 8000 рублей в сутки за номер;

Как добраться: на поезде или автобусе из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону;

Чем заняться: пляжный и культурный отдых.

Как добраться

В Таганрог ходят прямые поезда и автобусы из Москвы и Санкт-Петербурга. Например, автобус из Москвы идет 15-17 часов и стоит от 2140 рублей, поезд — от 18 часов и стоит 4000 рублей.

Из Ростова-на-Дону до курорта можно добраться на автобусе, маршрутке и электричке.

Чем заняться

Таганрог — большой приморский город в Ростовской области. По атмосфере он отличается от стереотипных курортных городов юга: путешественники называют Таганрог интеллигентным, сохранившим дореволюционную атмосферу.

Здесь больше культурных развлечений, чем на курортах из списка выше, и добраться сюда проще. Пляжи как песчаные, так и галечные, с инфраструктурой вроде раздевалок и туалетов. На многих есть прокат сапов, кайт- и виндсерфинга, можно покататься на паруснике.

Важно учитывать, что Таганрог — промышленный город.

Азовское море само по себе мутное, а в районе Таганрога еще и существенно Антон Павлович Чехов, поэтому многие места связаны с его именем.

Достоинства Азовского моря

Теплое море

Азовское море — самое мелкое в мире: его средняя глубина быстро прогревается и остается теплым на протяжении сезона отпусков. Он начинается с середины мая и длится четыре-пять месяцев.

В июле вода прогревается до +32 градусов, средняя температура воздуха — примерно +25 градусов.

Пляжи Азовского моря преимущественно песчаные, с мелкими ракушками. Иногда встречается галька.

Море находится на территории сразу нескольких регионов — Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. Наиболее популярны места в Краснодарском крае, именно там царят южный колорит и курортная атмосфера. Кроме того, оттуда можно на день съездить на Черное море.

Спокойно и мало туристов

Пляжный отдых на Азовском море — тихий и без суеты. Большинство курортов расположены в отдаленных поселках и станицах.

«Особенность Азовского побережья — большинство отелей там находятся на первой линии или в непосредственной близости от пляжей, что существенно упрощает родителям отдых с детьми. Почти все азовские пляжи — с широкой пляжной полосой, так что отдыхающим на лежаках хватает места. Премиальных отелей здесь пока нет, основной туристический фонд побережья составляют отели уровня три-четыре звезды, гостевые дома и кемпинги», — рассказала «Ленте.ру» организатор фестиваля Azov Sports Fest Юлия Калинина.



Дешевое жилье

Отдохнуть на Азовском море можно дешевле, чем на Черном. Комнаты в гостевых домах сдают за 2000-3000 рублей в сутки. Есть предложения как дешевле, так и дороже, в зависимости от размещения.

Вдвоем за неделю можно потратить на жилье 14–20 тысяч рублей. Для сравнения, в Сочи эта сумма составляет 40–70 тысяч.

Инфраструктура в таких местах менее развита по сравнению с Черным морем, отметила Ксения Андрианкова.

«Однако многие туристы отдают предпочтение побережью Азовского моря из-за более низкой стоимости: цены на проживание, еду и развлечения там значительно ниже», — добавила она.



Недостатки Азовского моря

Мутная вода и много водорослей

Из-за небольшой глубины море постоянно цветет, отчего приобретает неприятный цвет и запах, рассказал «Ленте.ру» доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления (ГУУ) Вадим Жуков.

«Берега Азовского моря степные, поэтому часто гуляют сильные ветры, вызывающие штормы на море. В результате вода постоянно мутная из-за взвеси ила и песка. Туристов, мечтающих о лазурных волнах, такая экзотика не вдохновляет», — подчеркнул он.



Обслуживание и инфраструктура

Тем, кто привык к обслуживанию по системе «все включено», стоит отрегулировать ожидания. Недорогой отдых на Азовском море стал таким отчасти и потому, что привычного внимания к гостям здесь нет.

«Гостиничная база не впечатляет высоким стандартом обслуживания. Подавляющее большинство средств размещения — это гостевые дома и комнаты в частном секторе. Все сопутствующие развлечения, предприятия общепита несут на себе печать ненавязчивого сервиса. Любителям дорогих египетских отелей здесь точно не понравится», — Вадим Жуков, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ.



Отельная инфраструктура на Азовском море только начинает развиваться. Например, в гостиницах и отелях, как правило, нет бассейнов.

«В большинстве отелей, которые специализируются на детском отдыхе, устанавливаются надувные мобильные бассейны, однако стационарных бассейнов на территории отелей на побережье немного из-за короткого сезона работы. Все-таки азовский отдых — действительно морской», — добавила Юлия Калинина.



Медузы

Азовское море отличается и количеством медуз. Летом их действительно много: иногда они так заполняют побережье, что сложно зайти в воду. Чаще всего встречаются:

Аурелия — маленького размера, полупрозрачная и похожая на блюдце. Не опасна для человека;

Корнерот — большая медуза с щупальцами и белым или желтым оттенком купола. Вырабатывает яд, который оставляет ожоги на коже. Встреча с такой медузой не опасна для здоровья, но может испортить отдых.

Транспортная доступность

До большинства поселков и станиц нужно добираться на автобусе или маршрутке — они находятся достаточно отдаленно и железных дорог там нет.

Проще заранее заказывать трансфер — такую функцию предлагают во многих гостевых домах и гостиницах.