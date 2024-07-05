Центр старообрядчества: чем может привлечь туристов город Ветка?
Ветка. Небольшой городок на востоке белорусского Полесья. Само по себе название уже примечательно тем, что так назвали свое новое поселение старообрядцы, прибывшие на эти земли еще в 1685 году.
«Старообрядцы – это те православные христиане, которые не приняли реформу Никона. Проходила она в 1650-е годы на территории Московского царства, – рассказывает директор музея старообрядчества и белорусских традиций Юрий Котляров. – И вот после непринятия этой реформы люди вынуждены были переселяться. Многие из них осели здесь, на Ветковской земле».
По одной из легенд, отправляясь в далекий путь, старообрядцы бросили в воду ветку – мол, к какому берегу пристанет, там и обоснуемся. Так поселение обрело свое название.
Бежавших от гонений было много. Люди тосковали по родине, и чтобы хоть немного сгладить эту боль, пытались на новом месте воссоздать хотя бы часть привычного мира и уклада. Так в Ветке появилась (и существует до сих пор) своя Красная площадь. Красная – от слова красивая.
Именно здесь находится жемчужина не просто района – всей Беларуси – Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций. Основал его 46 лет назад известный в СССР коллекционер Федор Шкляров.
«Считая себя русскими по национальности, старообрядцы старались сохранить свою культурную идентичность. Например, в деревянном зодчестве. Появилось даже такое понятие, как старообрядческий наличник, – говорит директор музея Юрий Котляров. – Но в то же время староверы, как и представители других национальных групп, вбирали в себя и культурные особенности Беларуси».
Несмотря на то, что жили старообрядцы относительно закрытыми общинами, с местным населением взаимодействовали активно. Например, в торговле. А вот смешанные браки не приветствовались. Жениться или выходить замуж старались за своих. За подходящей парой часто ездили в Гомель или в Черниговскую губернию. Иногда могли отправиться за невестами даже на Дон.
Старообрядцы очень ценили духовную составляющую жизни и привезли с собой иконы и древние книги. Обретя новый дом, свято чтили все религиозные праздники.
«Я вам даже скажу, что на многих заводах, на которых работали старообрядцы, было около сорока, а то и более выходных в году. Потому что это дни выпадали на религиозные праздники. Но к труду староверы относились очень серьезно», – рассказывает директор музея.
Несмотря на религиозный консерватизм, старообрядцы были людьми весьма продвинутыми – знали грамоту, что было редкостью для тех времен, тонко чувствовали художественные стили. И даже создали свой, который сейчас называется Ветковская иконописная школа. Она знаменита своими барочными и рокальными мотивами, многосюжетностью и особой тонкостью письма – вплоть до мельчайших деталей.
«Вот перед вами образ Страшного суда, – показывает Юрий Котляров. – Обратите внимание, какое количество фигур, какая колористика! И как все подробно расписано: почти каждый персонаж – будь то святой, мученик или грешник – тот же Иуда – у всех свое выражение лица, свои эмоции. И обязательно присущи атрибуты. Например, Апостол Петр с ключами, архангел Михаил – с огненным мечом».
Так, например, «Житие Николая Чудотворца» в ветковской иконописной традиции начинает играть новыми красками. Для старообрядцев было важным показать, что даже сам святитель перед тем, как стать святым и начать творить чудеса, сперва должен был родиться, креститься и пройти обучение. И все это прописано на иконе.
Иногда музей покупает иконы, иногда берет у частных лиц для временных выставок. Но порой лики остаются в залах навсегда. По воле случая.
«Ездил я как-то в Новобелицкий район за старой мебелью. Человек, который нам ее отдавал, расчищал доставшийся ему в наследство дом. Мы уже загрузили машину и собрались уезжать. И тут я обратил внимание на само строение – роскошные крыльцо, резьба. Явно староверские. Начал расспрашивать, – рассказывает директор музея. – Разговор привел к тому, что человек достал с чердака и передал нам несколько старообрядческих икон и книг. Так к нам попал «Союз Любви». Очень редкая икона. К слову, вторая подобная в нашей коллекции».
В коллекции музея более 700 шедевров. Некоторые из них – в списке культурного наследия Беларуси. В помещениях работают специальные кондиционеры – поддерживают особый температурный режим.
Кстати, Ветковский музей – единственный из региональных, где есть своя реставрационная мастерская. Здесь возрождают не только иконы, но и киоты для них.
«Датированы они концом XIX века. И этому есть объяснение: дерево хуже сохраняется. Как и роскошная резьба, которая ввиду механических повреждений часто утрачивается, – говорит Юрий Котляров. – Кстати, киоты и сложнее найти, и, что самое главное, намного сложнее реставрировать».
Отдельный зал музея посвящен старопечатным изданиям. Почти все они попали в коллекцию чудом.
«Сложно поверить, но этой книге в этом году исполняется 450 лет, – рассказывает научный сотрудник музея Николай Асмоловский. – Это «Апостол» Ивана Федорова 1574 года. Львовское издание. В Беларуси в настоящее время находятся всего три таких книги».
Именно эту в 1983-м году во время одной из экспедиций по деревням нашел основатель музея Федор Шкляров.
«Заходят в дом к бабушке-старообрядке, а бабушка книгу читает, – говорит Николай Асмоловский. – Тут нужно понимать, что для старообрядцев книга – это предмет сакральный, поэтому читала она не за обеденным столом, а за специальным столиком».
По книге было видно: ей не одна сотня лет. Это и зацепило основателя музея Шклярова.
«Шкляров открывает книгу, белеет, как полотно и начинает трястись. Трясется и говорит только одно слово: «Федоров! Федоров!», – рассказывает Николай Асмоловский.
Продать издание первого книгопечатника Федорова женщина отказалась наотрез, но согласилась на обмен – ей отдали точно такой же «Апостол», только более поздний и с более крупным шрифтом. А эта книга – гордость музея.
Гавриил и Фокий. Матрона и Парасковия. Сегодня в Ветке старообрядцев практически не осталось. И тому есть причины: трагедия Второй мировой войны, авария на ЧАЭС, насаждаемый после революции атеизм привели к тому, что какая-то часть староверов канула в Лету, а какая-то пришла к светскому образу жизни. Но осталось наследие, бережно хранимое сотрудниками музея.