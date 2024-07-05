Самолеты из Калининграда в Москву летом будут летать чаще

В июле самолеты из Москвы в Калининград будут летать чаще. В пресс-службе аэропорта Храброво уточнили, что одна из авиакомпаний увеличила частоту рейсов между Москвой и Калининградом до 45 в неделю.

«Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в сообщении авиаузла.



Уточняется, что та же авиакомпания выполняет рейсы в Калининград из Петербурга и Екатеринбурга. Напомним, что пассажиропоток аэропорта Храброво превысил 2 млн человек в первом полугодии 2024 года. Речь идет о росте на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько денег туристы тратят на жилье в Калининградской области. Выяснилось, что в регионе чаще всего бронировали квартиры на пять человек.