Первый «Метеор» запустили из Нижнего Новгорода до Ярославля

Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» отправилось в первый рейс из Нижнего Новгорода в Ярославль в пятницу, 5 июля, сообщили в компании «Водолет».

© В городе N

Напомним, «Метеор», получивший название, «Капитан Полуэктов», в пути сделает остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Плёсе и Костроме.

В компании уточнили, что на первый рейс отправлением в 9:00 были проданы почти все билеты. Пассажиры прибудут в Ярославль в 19:00. Обратный рейс запланирован уже на 6 июля в 7:00 с прибытием в Нижний Новгород в 16:50.

Ранее сообщалось, что нижегородские конструкторы спроектируют морской «Метеор».

Автор: Дарья Селезнева