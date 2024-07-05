Ночная жизнь Махачкалы: шесть заведений, где можно отдохнуть после заката

Жизнь в Махачкале кипит круглосуточно, в ночные часы работают многие магазины, аптеки и кофейни, в ресторанах, барах и клубах отдыхают горожане и гости столицы. Специально для читателей «Это Кавказ» автор экскурсии «Ночная жизнь Махачкалы» на сайте «Трипстер» Амина Дамадаева выбрала топ мест для приятного и нестандартного времяпрепровождения.

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Ресторан «Море-Небо»

Ресторан-клуб находится на последнем этаже гостиницы «Каспий». Панорамные окна смотрят на Каспийское море и сливающееся с ним небо. В «Море-Небо» два зала, в одном инструментальная музыка — фортепиано, гитара, саксофон и нежный проникновенный голос Тани Даниевой. Во втором — просторный танцпол и выступления дагестанских музыкантов. Здесь звучит ритмичная танцевальная музыка и каждый день недели выступают новые исполнители. Рекомендую бронировать столик в среду вечером, в этот день обычно выступает одна из моих любимых дагестанских групп Niceman.

Адрес: ул. Буйнакского, 8, гостиница «Каспий», 6 этаж:

Часы работы: с 10 до 00 часов.

Бар «Буёк»

В самом сердце старой Махачкалы, на улице Буйнакского, бар «Буёк» встречает нас суровой вывеской на входе с цитатой Карла Маркса: «Вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом». Внутри все для того, чтобы посетители могли на время забыть о труде: хипстерский интерьер, разнообразие крафтового пива, сидры на любой вкус и отличная компания. «Все будет ххуйну (в переводе с лакского — „хорошо“)» сообщает табличка за барной стойкой, и сразу понятно, что так оно и будет. Бар дарит хорошее настроение и открывает Махачкалу с неизвестной стороны. Здесь, как правило, трудно найти свободный столик, но точно стоит попробовать.

В баре можно купить футболки и толстовки известного местного бренда уличной одежды «Опять».

Адрес: ул. Буйнакского, 25;

Часы работы: с 12 до 00 часов.

Клуб «Пушкин»

В историческом центре города, рядом с любимым горожанами и гостями Махачкалы бульваром имени Сулеймана Стальского, расположен клуб «Пушкин». Вывески на здании нет, нужно позвонить в дверь, чтобы войти. Свое литературное название среди посетителей клуб получил благодаря внешнему сходству владельца клуба с великим поэтом. Когда-то он тоже был кудряв и увлекался стихосложением. На первом уровне небольшой танцпол и клубная музыка, на втором — уютный караоке-бар. Бронь стола на вечер стоит 1150 рублей на компанию. Здесь также можно познакомиться с графикой каспийского художника Асада Гаджиева — стены украшают его работы.

Адрес: ул. Даниялова, 33б, 2 этаж;

Часы работы: с 20 до 04 часов.

Паб «Лестер»

Паб с отличным крафтовым пивом и интерьером в британском стиле для тех, кто хочет провести приятный вечер за неторопливыми беседами с друзьями. Предлагают 8 сортов разливного пива и более 40 видов вкусных закусок.

Фоном тихая приятная живая музыка, которая не мешает общению. Каждый вечер играют разные музыканты. Столы в двух залах расположены таким образом, чтобы соседние компании не мешали друг другу.

Адрес: ул. Коркмасова, 24/2;

Часы работы: с 13 до 02 часов.

Арт-рок-кафе «Нирвана»

Совсем рядом с Махачкалой, в городе Каспийске, лидер рок-группы «Иное-иное» Ислам Ибрагимов открыл прекрасное место — арт-рок-кафе «Нирвана». Невзрачная металлическая дверь без вывески, за которой спрятано уникальное место притяжения ярких незаурядных людей. Тут собираются музыканты, художники и просто хорошие люди, которые приходят, чтобы общаться, петь и просто выпить пива.

На подиуме ударная установка и все необходимое оборудование для выступления музыкантов. Здесь регулярно проходят концерты в практически домашней атмосфере. Кафе располагается в частном доме, и чувство, что ты находишься в гостях у старых друзей. Пиво, закуски, хорошая музыка и картины дагестанских художников — это «Нирвана».

Адрес: Каспийск, ул. Байрамова, 8б;

Часы работы: с 19 до 24 часов.

Бар «Культура»

В промышленной зоне, в нетуристическом районе города, находится бар «Культура». Владелец несколько лет назад бросил скучную работу чиновника и открыл место, где собираются близкие ему по духу люди. Зашедший сюда впервые гость считывает «культурный код» заведения по интерьеру. Здесь любят Depeche Mode и Цоя, Хемингуэя и Высоцкого, Queen и Врубеля.

Бар позиционирует себя как заведение с самым большим выбором напитков и самым вкусным мясом в городе. В зале стоит прозрачная камера для вызревания мяса — при оптимальной температуре и влажности стейки ферментируются и ждут встречи с гостями бара. Пиво разливается по специальной методике: кеги хранятся в комнате на втором этаже с соблюдением температурного режима, а подача осуществляется сверху вниз.

В зале по вечерам играет инструментальная музыка — гитара или саксофон.