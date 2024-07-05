В России с начала лета выявили более 5 тыс. непригодных для купания пляжей

Свыше 5 тыс. мест, непригодных для массового купания людей, выявлены с начала летнего периода в России. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.
"Сотрудниками МЧС России сначала летнего сезона выявлено более 5 000 мест массового несанкционированного купания <...> По этим вопросам направлено более 6 200 писем в муниципальные органы власти, по результатам которых были приняты меры: 33 места оборудованы и задекларированы в качестве пляжей, более чем в 4 800 местах установлены запрещающие знаки и аншлаги, в 552 местах созданы мобильные спасательные посты и организованные дежурства", - сказал он на пресс-конференции.
Печенин отметил, что проводится колоссальная работа по подготовке пляжей к купанию.
"Естественно, в отношении поднадзорных объектов, а это пляжи, переправы, наплавные мосты, базы стоянок маломерных судов, сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в этом году проведено более 6 тыс. профилактических мероприятий, 930 надзорных мероприятий, в ходе которых выдано 31 предписание к устранению нарушений обязательных требований", - отметил он.