В России с начала лета выявили более 5 тыс. непригодных для купания пляжей

Свыше 5 тыс. мест, непригодных для массового купания людей, выявлены с начала летнего периода в России. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

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"Сотрудниками МЧС России сначала летнего сезона выявлено более 5 000 мест массового несанкционированного купания <...> По этим вопросам направлено более 6 200 писем в муниципальные органы власти, по результатам которых были приняты меры: 33 места оборудованы и задекларированы в качестве пляжей, более чем в 4 800 местах установлены запрещающие знаки и аншлаги, в 552 местах созданы мобильные спасательные посты и организованные дежурства", - сказал он на пресс-конференции.



Печенин отметил, что проводится колоссальная работа по подготовке пляжей к купанию.