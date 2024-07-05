Курортный сбор преобразовали в туристический налог. В Госдуме одобрили соответствующую поправку в Налоговый кодекс РФ. Теперь платить будут не туристы, а отельеры и физлица, которые сдают жилье отдыхающим. При этом ставку решили сделать не фиксированной, а привязать к стоимости проживания. В результате некоторым придется платить меньше, чем планировалось раньше.

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Во время разработки законопроекта депутаты предложили взимать по 65 руб с номера в сутки. В 2025 году за каждую комнату придется заплатить 1% в сутки от ее стоимости. Например, если аренда номера обходится в 10 тыс. руб., то налог составит 100 руб.

Ставка будет расти на 1% в год, пока не составит 5% в 2029 году. При этом Федеральный закон устанавливает максимальный размер, а регионы при необходимости смогут ее уменьшать до комфортного для местной экономики размера.

У нововведения есть и противники. Они утверждают, что поправка не учитывает интересов ни бизнеса, ни туристов. По мнению депутатов, ее принятие приведет к подъему фискальной нагрузки на отели. Из-за этого бизнес потеряет интерес к системе гостеприимства, которая и так имеет низкую фискальность.

Кроме того, эксперты считают, что новый налог приведет к росту цен на отдых. Гостиницы будут вынуждены заложить эти расходы в стоимость номеров. Это отразится на затратах туристов.